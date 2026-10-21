Maxi operazione antimafia: un arresto in Ticino

BELLINZONA - Una persona è stata arrestata questa mattina in Ticino nell’ambito di una vasta operazione antimafia internazionale che coinvolge Italia, Svizzera e Spagna. L’inchiesta ha portato finora all’arresto di 30 persone e ha richiesto l’impiego di oltre 350 militari della Guardia di finanza, affiancati da unità specialistiche e dalla componente «AntiTerrorismo Pronto Impiego» del Corpo. Oltre agli arresti all’estero, sono in corso perquisizioni in diverse province italiane.