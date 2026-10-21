Blitz antimafia tra Italia, Svizzera e Spagna: 30 arresti

Sono in corso arresti anche in Spagna e in Svizzera e perquisizioni in varie provincie italiane, con l'impiego di oltre 350 militari della Guardia di Finanza, oltre a unità specialistiche e della componente "AntiTerrorismo Pronto Impiego" del Corpo.

Le operazioni in Spagna e Svizzera sono condotte con il supporto dell'Unità I-CAN (Interpol Cooperation Against 'Ndrangheta) del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e in stretto contatto con gli Esperti per la Sicurezza della Direzione Centrale della Polizia Criminale di stanza a Madrid e Berna.