La strada per il Nano divide, Bernasconi pronto a fare ricorso

Di tutt'altro avviso chi ha proposto l'intitolazione. «Non è che mi aspettassi tante o poche critiche», ha detto sempre alla Rsi il consigliere comunale leghista Gian Maria Bianchetti. «Indubbiamente era un personaggio controverso per quanto riguarda la sua vita privata. Dal punto di vista politico, credo che il Nano a livello ticinese e a livello cittadino luganese abbia portato sicuramente qualcosa, non dico di innovativo, ma ha cambiato completamente lo scenario politico. Per cui, secondo me, l’accento va messo sull’uomo politico. Cioè l’uomo che concretamente ha fatto qualcosa per la nostra città a cui lui voleva molto bene».