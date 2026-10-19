Una protagonista da 460 chili

La zucca è stata protagonista anche a tavola. Il pubblico ha potuto gustare una vellutata e un originale bratwurst che la includeva tra i suoi ingredienti, mentre i ristoratori hanno proposto piatti a tema, esprimendo soddisfazione per la giornata. Ad arricchire l’offerta gastronomica sono stati i membri dell’Associazione Mastri Macellai Salumieri Ticino e Mesolcina, presenti con salami, salametti e altre specialità della norcineria.



Particolarmente apprezzate le attività dedicate alle famiglie: oltre trecento bambini hanno partecipato al laboratorio allestito dai membri di Edu FutureFarmers, trasformando piccole zucche in fantasiosi oggetti decorativi. Un’occasione per dare spazio alla creatività e vivere la manifestazione da protagonisti. Bellinzona in Zucca

