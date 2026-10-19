LUGANO
Branco Camoghè, abbattuto un secondo lupo
È il secondo esemplare abbattuto nell’ambito della regolazione autorizzata a settembre. Il branco è attivo in Val Colla.
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Branco Camoghè, abbattuto un secondo lupo
È il secondo esemplare abbattuto nell’ambito della regolazione autorizzata a settembre. Il branco è attivo in Val Colla.
LUGANO - Un altro lupo del branco Camoghè è stato abbattuto «nell’ambito della regolazione proattiva». Lo rende noto l’Ufficio caccia e pesca.
Si tratta del secondo esemplare. Il 21 settembre di quest’anno, l’UFAM ha accolto la domanda cantonale di una regolazione parziale del branco.
Due giorni dopo, il Consiglio di Stato ha autorizzato l’abbattimento di un massimo di due terzi dei giovani nati nel 2026.
Il branco Camoghè è attivo lungo l'asse San Jorio-Gazzirola, in val Colla. Per questo branco «è stata accertata una riproduzione nel 2026, con la presenza certa di almeno 5 giovani dell’anno».
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