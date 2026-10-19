Da Campra al Nara, passando per Gorda. In sella o a piedi
La Valle di Blenio ha un nuovo sentiero per mountain bike ed escursionisti
La Valle di Blenio ha un nuovo sentiero per mountain bike ed escursionisti
Quattordici chilometri tra boschi, panorami alpini e capanne di montagna. La Valle di Blenio arricchisce la propria offerta turistica con il nuovo sentiero Campra-Gorda-Nara, inaugurato ufficialmente sabato 3 ottobre. Un collegamento pensato soprattutto per gli appassionati di mountain bike, ma aperto anche agli escursionisti, che unisce due importanti poli delle attività all'aria aperta della regione.
Il percorso collega l'area di Campra e del Lucomagno al comprensorio del Nara, attraversando paesaggi diversi e passando dalle capanne di Gorda, gestita dalla Società alpinistica Nido d'Aquila, e di Piandios, appartenente al Patriziato di Ponto Valentino. Il tracciato, percorribile in entrambe le direzioni, si rivolge principalmente a ciclisti di livello intermedio e famiglie sportive. Gli interventi hanno permesso di migliorare alcuni tratti preesistenti, introducendo curve nei punti più ripidi per rendere più agevoli salite e discese e facilitare la manutenzione.
Per organizzare l'escursione è possibile sfruttare anche i trasporti pubblici. Da Leontica, la seggiovia permette di raggiungere la quota e ridurre il dislivello iniziale, mentre le Autolinee Bleniesi collegano Campra con località come Biasca e Acquarossa.
Un progetto sostenuto dal territorio
Il nuovo collegamento nasce dalla collaborazione tra i Comuni di Acquarossa e Blenio, l'Ente regionale per lo sviluppo Bellinzonese e Valli, l'Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino, i Patriziati interessati e altri partner locali.
I lavori sono stati affidati a imprese della regione, affiancate da specialisti nella costruzione di sentieri. Il progetto, coordinato da Marco Steiger di BikePort, ha beneficiato del sostegno cantonale attraverso la politica economica regionale e di un contributo del Comune di Uetikon am See. All'inaugurazione era presente anche il consigliere di Stato Christian Vitta.
La giornata del 3 ottobre ha richiamato numerosi ciclisti ed escursionisti, protagonisti di uscite guidate lungo il nuovo itinerario. La cerimonia è stata accompagnata da interventi dedicati alla sicurezza e al comportamento responsabile sui sentieri. Il giorno successivo si è svolta la nona edizione della NaRaidata al Nara Bike Park.
Nuove opportunità per il cicloturismo
Il Campra-Gorda-Nara si inserisce nel progetto Bike St Gotthard e completa l'offerta del Nara Bike Park, già ampliata nel 2024 con l'inaugurazione della Black Wood Line. Il collegamento sarà inoltre integrato in due itinerari ciclistici regionali: il percorso 65, che da Andermatt raggiunge il Ritom e il Passo del Sole, e il numero 64, St.-Gotthard-vier-Pässe-Bike, un tour di cinque tappe attraverso quattro Cantoni e altrettanti passi alpini.