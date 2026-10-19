Da Campra al Nara, passando per Gorda. In sella o a piedi

Il percorso collega l'area di Campra e del Lucomagno al comprensorio del Nara, attraversando paesaggi diversi e passando dalle capanne di Gorda, gestita dalla Società alpinistica Nido d'Aquila, e di Piandios, appartenente al Patriziato di Ponto Valentino. Il tracciato, percorribile in entrambe le direzioni, si rivolge principalmente a ciclisti di livello intermedio e famiglie sportive. Gli interventi hanno permesso di migliorare alcuni tratti preesistenti, introducendo curve nei punti più ripidi per rendere più agevoli salite e discese e facilitare la manutenzione.