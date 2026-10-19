Niente banchi, si sale a bordo: a Lugano la scuola viaggia in elettrico
Oltre venti classi delle elementari a lezione sulla Linea 5. Un'iniziativa di TPL e AIL per scoprire come funzionano gli autobus "green" e quali benefici portano all'ambiente.
Oltre venti classi delle elementari a lezione sulla Linea 5. Un'iniziativa di TPL e AIL per scoprire come funzionano gli autobus "green" e quali benefici portano all'ambiente.
Un autobus elettrico trasformato in un'aula mobile per insegnare ai più piccoli come funziona la mobilità sostenibile. Ha preso il via «La scuola sale a bordo», l'iniziativa promossa dai Trasporti Pubblici Luganesi (TPL) in collaborazione con AIL SA. Nelle prossime settimane, oltre una ventina di classi delle scuole elementari del territorio saliranno a turno su un bus elettrico della Linea 5 per una lezione dedicata all'energia, ai trasporti pubblici e ai loro benefici per la città.
Il progetto coinvolge gli allievi di terza, quarta e quinta elementare degli istituti scolastici aderenti lungo il percorso della Linea 5, la prima della rete TPL a essere stata interamente elettrificata. Per circa un'ora, gli studenti partecipano a un'esperienza didattica in movimento, durante la quale possono scoprire da vicino le caratteristiche dei mezzi elettrici e le differenze rispetto ai tradizionali autobus diesel.
Una lezione tra batterie, energia e mobilità sostenibile
Durante il viaggio, gli esperti di TPL illustrano il funzionamento del bus elettrico, soffermandosi sulle sue componenti principali: dalla batteria ai sistemi di ricarica, fino al comfort di viaggio.
AIL, partner energetico del progetto di elettrificazione della Linea 5, si occupa invece di spiegare il ruolo dell'elettricità. L'obiettivo è mostrare ai bambini come la stessa energia utilizzata quotidianamente per accendere una lampadina o far funzionare un elettrodomestico possa essere impiegata, su scala più grande, per muovere un autobus.
La lezione affronta anche i benefici della mobilità elettrica per il contesto urbano, dalla riduzione del rumore all'assenza di emissioni allo scarico, fino al miglioramento della qualità di vita nei quartieri attraversati dai mezzi pubblici.
Una linea da 2,5 milioni di passeggeri all'anno
Al centro dell'iniziativa c'è la Linea 5, una delle principali direttrici del trasporto pubblico nel Luganese. Il collegamento attraversa sette Comuni: Lugano, Massagno, Savosa, Vezia, Cadempino, Lamone e Manno.
Con oltre 2,5 milioni di passeggeri trasportati ogni anno, la linea rappresenta un esempio concreto della transizione verso una mobilità a minore impatto ambientale.
Secondo i dati forniti da TPL, l'elettrificazione permette di risparmiare annualmente 845 tonnellate di CO₂ e 340'000 litri di carburante. A questi risultati si aggiunge una riduzione del rumore che può raggiungere il 70%.
Numeri importanti, che durante le lezioni vengono tradotti in esempi facilmente comprensibili per i bambini. Le 845 tonnellate di CO₂ risparmiate vengono paragonate al peso di circa 200 elefanti, mentre i 340'000 litri di gasolio non utilizzati corrispondono alla quantità necessaria per riempire una cinquantina di piscine gonfiabili.
Attraverso questi paragoni, gli organizzatori intendono rendere più accessibili concetti come il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni, collegandoli a immagini vicine all'esperienza quotidiana degli allievi.
Un diario di bordo da portare a casa
L'esperienza non si conclude con la discesa dall'autobus. Al termine della lezione, ogni studente riceve infatti un pieghevole concepito come un «diario di bordo», da completare, conservare e condividere con la propria famiglia.
Il materiale didattico riprende i principali argomenti affrontati durante il viaggio e invita i bambini a riflettere sulle proprie abitudini e sulle scelte di mobilità quotidiane.
L'iniziativa nasce con l'intento di avvicinare le nuove generazioni alla transizione energetica e al ruolo del trasporto pubblico, attraverso un'attività che unisce spiegazioni teoriche ed esperienza diretta.
La collaborazione tra TPL e AIL
«La scuola sale a bordo» si inserisce nella collaborazione tra TPL e AIL, già avviata nell'ambito dell'elettrificazione della Linea 5.
Dopo aver contribuito alla realizzazione della prima linea interamente elettrica del Luganese, AIL mette ora a disposizione delle scuole le proprie competenze in materia di energia.
Per TPL, il progetto rappresenta un'occasione per far conoscere ai più giovani il funzionamento del trasporto pubblico e spiegare concretamente come l'elettrificazione degli autobus possa contribuire a ridurre l'impatto ambientale degli spostamenti urbani. La collaborazione permette così di affrontare il tema della transizione energetica partendo da un esempio che gli allievi possono osservare direttamente: un autobus che, grazie all'elettricità, percorre ogni giorno le strade del Luganese trasportando migliaia di passeggeri.