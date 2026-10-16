Dal sole alla pioggia intensa, un weekend a due volti

Domenica, piogge intense soprattutto nel Locarnese e in Vallemaggia

Il peggioramento entrerà nel vivo domenica, quando il cielo sarà molto nuvoloso e le precipitazioni interesseranno buona parte del Cantone. Le piogge saranno più frequenti nel Locarnese e in Vallemaggia, le regioni maggiormente esposte alle correnti umide meridionali.