Eredità? “No grazie!”...ecco cosa c’è dietro

«L'assistenza? In teoria va restituita»

Discorso simile, ma ancora più chiaro e netto, per le situazioni in cui il defunto beneficiava dell’assistenza. «Non sono soldi che si ricevono a fondo perso, in teoria vanno restituiti allo Stato e questo debito poi passa agli eredi. Dunque, in un caso del genere, bisogna rinunciare per forza».

Un milione all'orizzonte...ma l'erede rinuncia

Ci sono poi rinunce di eredità decisamente più atipiche…come quelle basate sul principio. «Mi sono confrontato con una situazione in cui un erede, dopo la procedura di inventario, ha rinunciato a una successione dove la sua quota sarebbe stata superiore al milione di franchi», racconta l’avvocato. «Questo per questioni personali relative al padre: in passato lo aveva colto sul fatto mentre commetteva un grosso errore morale e ormai non aveva un grande rapporto con lui. Inoltre quando gli eredi si sono trovati per discutere la successione i toni si sono fatti accesi, e l’erede ha preferito farsi da parte. Gli eredi restanti, alla fine, si sono spartiti la quota che spettava al rinunciante».