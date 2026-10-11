«Il resto del mondo ha bisogno di Alcaraz e Sinner, io no»

Insomma, secondo il 49enne statunitense c'è un mondo dietro a Carlos e Jannik: «Ho adorato il modo in cui gli americani hanno giocato agli US Open. Per me è molto più interessante, un milione di volte più interessante, che vedere Sinner e Alcaraz sfidarsi ancora l'uno contro l'altro. Personalmente, non ne ho bisogno per un po'».

Il fatto che negli ultimi tempi i due abbiano spesso mancato dei tornei non è un problema per Gambill. «Forse il resto del mondo ne ha bisogno. Forse è quello che tutti chiedono, ed è un bene per gli altri appassionati di tennis. Io sono un appassionato di tennis e, se anche l'anno prossimo non vedessi questo duello, per me andrebbe bene».