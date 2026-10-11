«Il resto del mondo ha bisogno di Alcaraz e Sinner, io no»
L'ex numero 14 al mondo Jan-Michael Gambill va controcorrente: «Non ho bisogno di vedere Alcaraz e Sinner».
NEW YORK - La rivalità fra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner è la "locomotiva" del tennis del giorno d'oggi. Ma c'è anche chi si è stancato di ridurre questo sport alla sfida fra lo spagnolo e l'italiano. È l'esempio di Jan-Michael Gambill, ex numero 14 del mondo e capace in carriera di vincere tre titoli. «So che tutti amano questo match e che lo apprezzo anch'io, ma onestamente mi sono stancato. Ho adorato vedere Shelton in finale agli US Open. Ho adorato vedere Tiafoe sfidare Shelton in semifinale. Mi sembrava una storia davvero interessante», ha raccontato nel podcast Inside-In Tennis (dichiarazioni riprese da Tennis World USA).
Insomma, secondo il 49enne statunitense c'è un mondo dietro a Carlos e Jannik: «Ho adorato il modo in cui gli americani hanno giocato agli US Open. Per me è molto più interessante, un milione di volte più interessante, che vedere Sinner e Alcaraz sfidarsi ancora l'uno contro l'altro. Personalmente, non ne ho bisogno per un po'».
Il fatto che negli ultimi tempi i due abbiano spesso mancato dei tornei non è un problema per Gambill. «Forse il resto del mondo ne ha bisogno. Forse è quello che tutti chiedono, ed è un bene per gli altri appassionati di tennis. Io sono un appassionato di tennis e, se anche l'anno prossimo non vedessi questo duello, per me andrebbe bene».