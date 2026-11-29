Con 26 vittorie in Coppa del Mondo, un titolo iridato e una medaglia olimpica, Paris vanta un palmarès di tutto rispetto. Particolarmente significativo è stato il bronzo conquistato nella discesa di Bormio alle Olimpiadi del 2026. «Il vero grande sollievo è arrivato con la medaglia di bronzo olimpica. Era uno dei miei grandi obiettivi di carriera, vincere una medaglia olimpica».

Il velocista italiano ha però ancora un sogno da realizzare. Nel 2019 ha conquistato il titolo mondiale e la coppa di specialità in Super-G, mentre in discesa libera vanta un argento iridato. A Crans-Montana punterà dunque alla medaglia più prestigiosa. «Lì cercherò di prendermela. Ma purtroppo ci sono alcuni che non sono d'accordo», ha aggiunto ridendo.