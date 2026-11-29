«Il periodo da mandriano di mucche mi ha fatto diventare adulto»
Da anni fa parte dell’assoluta élite della velocità in Coppa del Mondo di sci. «Se non si sente più agitazione o tensione prima della gara, in realtà è finita»
Da anni fa parte dell’assoluta élite della velocità in Coppa del Mondo di sci. «Se non si sente più agitazione o tensione prima della gara, in realtà è finita»
DOMINIK PARIS - Da quasi 18 anni protagonista in Coppa del Mondo, Dominik Paris non ha ancora perso la voglia di vincere. In un'intervista concessa a 20 Minuten, il velocista italiano ha ripercorso le tappe della sua carriera, raccontando anche alcuni episodi del suo passato. Nonostante la grande esperienza, l'emozione prima delle gare non è svanita. «Se non si sente più agitazione o tensione prima della gara, in realtà è finita», ha spiegato.
Prima di affermarsi nel circo bianco, Paris ha trascorso un'intera estate da mandriano di mucche sul Passo dello Spluga. Un'esperienza che ha contribuito alla sua crescita personale. «Se volevo andare avanti nello sci, dovevo distanziarmi un po' da tutto. Ha funzionato piuttosto bene. Il periodo in alpeggio, lassù, dove assumersi delle responsabilità, mi ha in realtà fatto diventare adulto». Un'esperienza che, secondo l'italiano, potrebbe fare bene anche a molti giovani sciatori.
Con 26 vittorie in Coppa del Mondo, un titolo iridato e una medaglia olimpica, Paris vanta un palmarès di tutto rispetto. Particolarmente significativo è stato il bronzo conquistato nella discesa di Bormio alle Olimpiadi del 2026. «Il vero grande sollievo è arrivato con la medaglia di bronzo olimpica. Era uno dei miei grandi obiettivi di carriera, vincere una medaglia olimpica».
Il velocista italiano ha però ancora un sogno da realizzare. Nel 2019 ha conquistato il titolo mondiale e la coppa di specialità in Super-G, mentre in discesa libera vanta un argento iridato. A Crans-Montana punterà dunque alla medaglia più prestigiosa. «Lì cercherò di prendermela. Ma purtroppo ci sono alcuni che non sono d'accordo», ha aggiunto ridendo.
Tra i principali rivali figurano gli svizzeri Marco Odermatt e Franjo von Allmen. Con il primo Paris intrattiene un rapporto amichevole, mentre con il secondo i contatti sono meno frequenti. Il talento del giovane elvetico non è tuttavia passato inosservato. «Ha un carattere forte. Un tipo spericolato, che spinge. Questo mi piace molto. Da giovane ero sicuramente simile». E sul suo particolare stile di sciata ha aggiunto: «Tenergli testa non è certo facile».
Paris ha inoltre raccontato di essersi allenato in primavera con Camille Rast, alla quale ha dispensato alcuni consigli in Super-G. A favorire l'incontro è stato lo skiman della rossocrociata, originario come Paris di Ultimo. Secondo l'italiano, Rast deve ancora acquisire dimestichezza con i movimenti richiesti dalle discipline veloci, molto diversi da quelli dello slalom e del gigante. «Ma il talento per le discipline veloci ce l'ha sicuramente».