SCI ALPINO
Shiffrin domina la prima manche
L'americana ha dominato la prima manche del gigante di Killington, infliggendo 39 centesimi alla Robinson. Ottava Camille Rast
IMAGO / PRESSE SPORTS
Shiffrin domina la prima manche
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Shiffrin domina la prima manche
L'americana ha dominato la prima manche del gigante di Killington, infliggendo 39 centesimi alla Robinson. Ottava Camille Rast
Shiffrin domina la prima manche
L'americana ha dominato la prima manche del gigante di Killington, infliggendo 39 centesimi alla Robinson. Ottava Camille Rast
KILLINGTON - Mikaela Shiffrin ha messo le cose in chiaro nella prima manche del gigante di Killington, disturbata dalla nebbia. L'americana ha rifilato 39 centesimi alla neozelandese Alice Robinson, l'unica che sembra in grado di impensierirla nella seconda manche (in programma alle 18.30).
La terza classificata, Sara Hector, accusa infatti un ritardo di 86 centesimi dalla campionessa di Vail. Oltre il secondo l'austriaca Julia Scheib, quarta a 1''19.
Ottava Camille Rast, la migliore delle svizzere, a 1''37. Molto più attardate Wendy Holdener, Vanessa Kasper e Dania Allenbach, rispettivamente 23esima, 25esima e 26esima a oltre tre secondi e mezzo.
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