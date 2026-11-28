La terza classificata, Sara Hector, accusa infatti un ritardo di 86 centesimi dalla campionessa di Vail. Oltre il secondo l'austriaca Julia Scheib, quarta a 1''19.

Ottava Camille Rast, la migliore delle svizzere, a 1''37. Molto più attardate Wendy Holdener, Vanessa Kasper e Dania Allenbach, rispettivamente 23esima, 25esima e 26esima a oltre tre secondi e mezzo.