LUGANO - In un momento della stagione in cui il sostegno dei tifosi assume un'importanza ancora maggiore, il Lugano ha chiamato a raccolta i suoi tifosi rilanciando la campagna "La 5a Linea sei tu", che entra nel vivo con quattro iniziative. Questa offre nuove opportunità per essere presenti alla Cornèr Arena e condividere la passione per l’hockey anche fuori dal ghiaccio.