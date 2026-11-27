HCL
"La quinta linea sei tu", si fa sul serio
Entra nel vivo la campagna promossa dal Lugano
Freshfocus
"La quinta linea sei tu", si fa sul serio
0 / 1
"La quinta linea sei tu", si fa sul serio
Entra nel vivo la campagna promossa dal Lugano
"La quinta linea sei tu", si fa sul serio
Entra nel vivo la campagna promossa dal Lugano
LUGANO - In un momento della stagione in cui il sostegno dei tifosi assume un'importanza ancora maggiore, il Lugano ha chiamato a raccolta i suoi tifosi rilanciando la campagna "La 5a Linea sei tu", che entra nel vivo con quattro iniziative. Questa offre nuove opportunità per essere presenti alla Cornèr Arena e condividere la passione per l’hockey anche fuori dal ghiaccio.
- INSIEME, OGGI E DOMANI. Un abbonamento con il 60% di sconto (non cumulabile con altre deduzioni) per la parte restante della stagione 2026/27, inclusa la Post Season, legato a un acconto vincolante per l'abbonamento della stagione 2027/28, qualunque siano settore e categoria scelti per il futuro abbonamento.
- INSIEME, PARTITA DOPO PARTITA. Un pacchetto speciale 5×3 per assistere a cinque partite casalinghe consecutive al prezzo di tre, incluso il derby del 22 dicembre.
- INSIEME, CON GUSTO. Una Carta Regalo Club ’41 dal valore di CHF 120.–, acquistabile al prezzo speciale di CHF 100.–, per condividere il piacere della buona cucina nel cuore della Cornèr Arena.
- INSIEME, SUL GHIACCIO. 100 punti omaggio per chi acquista la Membership 5a Linea entro il 31 gennaio 2027 e la possibilità, per tutti i titolari di una Membership attiva entro tale data, di vincere la 5a Linea Experience, per vivere una partita ancora più da vicino, al fianco della squadra.
Con l'avvicinarsi del Natale, le proposte rappresentano inoltre un'occasione per concedersi qualcosa di speciale o per regalare a familiari e amici un'esperienza all'insegna dei colori bianconeri.
Maggiori informazioni sono disponibili su Insieme, al fianco del Lugano | Offerte HC Lugano
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT