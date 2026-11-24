Addio a Jeanine Grasmeijer, lutto nel mondo dell'apnea
Jeanine Grasmeijer, che aveva raggiunto una profondità di 92 metri, è deceduta all’età di 33 anni
Jeanine Grasmeijer, che aveva raggiunto una profondità di 92 metri, è deceduta all’età di 33 anni
AMSTERDAM - Il mondo dell'apnea è in lutto. Jeanine Irina Grasmeijer, ex primatista mondiale, è morta il 16 novembre a soli 33 anni. La notizia è stata annunciata dalla famiglia attraverso i social network. Le cause del decesso non sono state rese note.
L'olandese era stata per anni tra le migliori apneiste al mondo. Nel 2016 aveva stabilito un'impresa straordinaria, raggiungendo una profondità di 92 metri e rimanendo sott'acqua per 3 minuti e 46 secondi. Aveva così superato di un metro il primato di Natalia Molchanova, l'atleta russa scomparsa nell'agosto del 2015 durante un'immersione al largo delle Baleari. Il record di Grasmeijer sarebbe stato battuto soltanto nel 2018, quando l'italiana Alessia Zecchini riuscì a scendere un metro più in profondità.
Il primo record mondiale a soli 20 anni
Nata nel 1993 a Emmen, nei Paesi Bassi, Grasmeijer aveva scoperto la passione per l'apnea durante una vacanza in Thailandia. Nel 2013, appena ventenne, aveva già stabilito il suo primo record mondiale. Parallelamente agli studi di medicina a Maastricht, aveva continuato a distinguersi nella disciplina, conquistando anche diversi primati nazionali. Nell'apnea statica, che consiste nel trattenere il respiro senza muoversi, era riuscita a raggiungere sei minuti e 31 secondi senza respirare.
La campionessa attribuiva i propri risultati soprattutto alla costanza negli allenamenti. Raccontava inoltre di provare una particolare sensazione di serenità quando si trovava sott'acqua, un ambiente nel quale aveva imparato a superare i propri limiti.
Il ricordo della famiglia: «Forte e avventurosa»
Nel messaggio pubblicato per annunciare la sua scomparsa, i familiari hanno ricordato Jeanine come una donna forte, spontanea e avventurosa, capace di affrontare qualsiasi sfida senza tirarsi indietro. Una persona che, sottolineano, ha lasciato un segno nella vita di molti. I funerali sono previsti per il 25 novembre.