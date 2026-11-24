L'olandese era stata per anni tra le migliori apneiste al mondo. Nel 2016 aveva stabilito un'impresa straordinaria, raggiungendo una profondità di 92 metri e rimanendo sott'acqua per 3 minuti e 46 secondi. Aveva così superato di un metro il primato di Natalia Molchanova, l'atleta russa scomparsa nell'agosto del 2015 durante un'immersione al largo delle Baleari. Il record di Grasmeijer sarebbe stato battuto soltanto nel 2018, quando l'italiana Alessia Zecchini riuscì a scendere un metro più in profondità.