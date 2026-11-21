In difficoltà nella primissima parte di match, tramortiti dal velocissimo gol trovato da Kovar (a segno dopo appena 22”), i biancoblù hanno avuto il merito di non perdere la bussola. Con pazienza hanno anzi cominciato a tessere le loro trame e, alla prima occasione buona (all’11’), con Schnarr hanno trovato il pari. Da quel momento il confronto è stato molto più equilibrato, è vissuto di fiammate. In una di queste i Tori sono nuovamente passati a condurre (al 30’ con Rohrer). Quel punto non è in ogni caso bastato loro per indirizzare la sfida. Questo perché il solito Järventie, con un polsino sotto i gambali di Croce, ha riportato nuovamente l’equilibrio in pista. Un’altra prova durissima l’Ambrì l’ha superata tra la fine del secondo parziale e l’inizio del terzo, con 4’ passati in inferiorità per un “2’+2’” inflitto a Joly. Il boxplay, comunque, ha retto - anche grazie a un paio di grandi interventi di Senn - e così i ticinesi hanno potuto continuare con il loro piano partita. Sono cresciuti e, anche approfittando del ritmo trovato in superiorità numerica (fuori Wingerli), si sono a sprazzi fatti preferire ai rivali. E poi sono passati (51’) con Bosson. L’ultimissimo scorcio di incontro è stato quello dell’ovvio “pressing” dei Tori. Ordinati, i biancoblù sono stati in grado di respingere ogni assalto fino a un soffio dalla sirena, fino al punto di Tatar che, al 59’41”, ha spedito tutti all'overtime. Lì, tra ribaltamenti di fronte e belle occasioni, lo spunto giusto lo hanno trovato i sopracenerini i quali, con Virtanen (64’), si sono garantiti il punto supplementare.

I biancoblù torneranno in pista martedì, quando andranno a far visita al Berna secondo della classifica.