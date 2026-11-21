Su e giù infinito ma alla fine la spunta l'Ambrì
Due punti preziosi per i biancoblù, che hanno ripreso in classifica proprio lo Zugo.
I Tori hanno trovato il momentaneo pari a 19" dall'ultima sirena.
Due punti preziosi per i biancoblù, che hanno ripreso in classifica proprio lo Zugo.
I Tori hanno trovato il momentaneo pari a 19" dall'ultima sirena.
AMBRÌ - Una rete di Virtanen all'overtime ha permesso all'Ambrì di battere 4-3 lo Zugo e di agganciarlo in classifica.
In difficoltà nella primissima parte di match, tramortiti dal velocissimo gol trovato da Kovar (a segno dopo appena 22”), i biancoblù hanno avuto il merito di non perdere la bussola. Con pazienza hanno anzi cominciato a tessere le loro trame e, alla prima occasione buona (all’11’), con Schnarr hanno trovato il pari. Da quel momento il confronto è stato molto più equilibrato, è vissuto di fiammate. In una di queste i Tori sono nuovamente passati a condurre (al 30’ con Rohrer). Quel punto non è in ogni caso bastato loro per indirizzare la sfida. Questo perché il solito Järventie, con un polsino sotto i gambali di Croce, ha riportato nuovamente l’equilibrio in pista. Un’altra prova durissima l’Ambrì l’ha superata tra la fine del secondo parziale e l’inizio del terzo, con 4’ passati in inferiorità per un “2’+2’” inflitto a Joly. Il boxplay, comunque, ha retto - anche grazie a un paio di grandi interventi di Senn - e così i ticinesi hanno potuto continuare con il loro piano partita. Sono cresciuti e, anche approfittando del ritmo trovato in superiorità numerica (fuori Wingerli), si sono a sprazzi fatti preferire ai rivali. E poi sono passati (51’) con Bosson. L’ultimissimo scorcio di incontro è stato quello dell’ovvio “pressing” dei Tori. Ordinati, i biancoblù sono stati in grado di respingere ogni assalto fino a un soffio dalla sirena, fino al punto di Tatar che, al 59’41”, ha spedito tutti all'overtime. Lì, tra ribaltamenti di fronte e belle occasioni, lo spunto giusto lo hanno trovato i sopracenerini i quali, con Virtanen (64’), si sono garantiti il punto supplementare.
I biancoblù torneranno in pista martedì, quando andranno a far visita al Berna secondo della classifica.
AMBRÌ-ZUGO 4-3ds (1-1, 1-1, 1-1, 1-0)
Reti: 0”22 Kovar (Tatar) 0-1; 10’08” Schnarr (Järventie) 1-1; 29’51” Rohrer (Tatar) 1-2; 50’38” Bosson (Virtanen) 3-2; 59’41” Tatar (Hofmann) 3-3; 63’56” Virtanen 4-3.
AMBRÌ: Senn; Pezzullo, D.Wüthrich; Virtanen, Heed; Z.Dotti, Bachmann; I.Dotti, Häfliger; Järventie, Schnarr, De Luca; Müller, Kodytek, Joly; Borradori, Heim, Muggli; L.Landry, M.Landry, Bosson.
ZUGO: Croce; Sklenicka, Diaz; Moverare, Schneller; Stadler, Geisser; Guerra; Wingerli, Kovar, Tatar; Kubalik, Rohrer, Gredig; Hofmann, Senteler, Petrovic; Leuenberger, Egli, Martschini, Antenen.
Penalità: Ambrì 2x2’+2’; Zugo 5x2’.
Note: Gottardo Arena, 6’739. Arbitri: Dipietro, Obwegeser, Gurtner.
|PL
|Punti
|W
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Zurigo
|22
|55
|20
|2
|90
|48
|42
|2
|Berna
|22
|42
|14
|8
|72
|61
|11
|3
|Zugo
|18
|38
|12
|6
|67
|39
|28
|4
|Ambrì
|22
|38
|13
|9
|70
|66
|4
|5
|Ginevra
|22
|35
|12
|10
|57
|70
|-13
|6
|Langnau
|22
|35
|11
|11
|78
|64
|14
|7
|Ajoie
|23
|33
|12
|11
|69
|73
|-4
|8
|Friborgo
|22
|31
|10
|12
|66
|54
|12
|9
|Lugano
|23
|29
|9
|14
|67
|73
|-6
|10
|Davos
|22
|27
|9
|13
|54
|65
|-11
|11
|Lausanne HC
|22
|26
|9
|13
|61
|78
|-17
|12
|Bienne
|21
|24
|7
|14
|67
|78
|-11
|13
|EHC Kloten
|23
|24
|8
|15
|56
|83
|-27
|14
|SC Rapperswil-Jona Lakers
|22
|22
|7
|15
|55
|77
|-22