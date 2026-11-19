La Svizzera ha già un piede a Euro 2028: ecco perché
Il dominio in Nations League mette la Nazionale di Yakin in una posizione privilegiata: gli spareggi sono (praticamente) certi, ancora prima del sorteggio.
BERNA - La Svizzera non conosce ancora le avversarie che affronterà nella corsa a Euro 2028, ma ha già un paracadute nel caso in cui le qualificazioni dovessero andare male: gli spareggi. La partecipazione ai playoff è infatti (praticamente) certa. E questo benché il sorteggio dei gironi - con la Svizzera inserita in seconda fascia - sia in programma soltanto il prossimo 6 dicembre a Belfast.
A spianare la strada alla Nazionale di Murat Yakin è stata l'eccellente Nations League appena disputata. Con cinque vittorie e un pareggio, la Svizzera ha dominato il proprio girone di Lega B, chiudendo con 16 punti e il miglior rendimento tra tutte le nazionali della seconda divisione. Un cammino che le ha permesso di tornare in pompa magna nella Lega A e che - stando a Football Meets Data, piattaforma digitale specializzata nell'analisi statistica del calcio - le garantisce una probabilità vicina al 100% di accedere ai playoff.
Come funziona il sistema di qualificazione
A Euro 2028 accederanno direttamente le 12 vincitrici dei gironi e le otto migliori seconde, per un totale di venti nazionali.
Gli ultimi posti disponibili, da due a quattro a seconda dei risultati delle quattro nazioni ospitanti (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda), saranno invece assegnati attraverso gli spareggi, in programma nel marzo 2028.
La Nations League fa la differenza
A contendersi gli ultimi biglietti per gli Europei saranno dunque le quattro peggiori seconde dei gironi di qualificazione e le migliori vincitrici dei gironi di Nations League che non avranno già ottenuto il pass per il torneo.
Ed è qui che potrebbe entrare in gioco la Svizzera, anche se la speranza è naturalmente quella di conquistare la qualificazione diretta. Il primo posto nel girone di Lega B garantisce infatti alla squadra di Yakin una posizione privilegiata nella graduatoria delle possibili ripescate. Le vincitrici dei gironi di Lega A hanno buone possibilità di qualificarsi direttamente, lasciando così spazio nei playoff alle migliori formazioni della Lega B.
Uno scenario che sorride alla Nazionale elvetica: la corsa a Euro 2028 non è ancora cominciata, ma la Svizzera ha già praticamente un piede nel Regno Unito.
🇪🇺 EURO 2028: at least a play-off place (as of 18 Nov) ⚠️ These are not chances to qualify. They are the chances that a team is still in the race when the qualifying group stage ends in November 2027. The bars split it by route: direct place, host place, play-offs via the Nations League, and play-offs as a runner-up. That is how 🇲🇪 Montenegro (99.9%) and 🇦🇱 Albania (99.5%) rank so high: Nations League group winners, they keep a play-off place even if their qualifying group goes badly. 🇲🇹 Malta (74%) get there almost only that way. Chance of at least a play-off place: ✅ 🏴 England ✅ 🇵🇹 Portugal ✅ 🇫🇷 France ✅ 🇩🇪 Germany ~100% 🇨🇭 Switzerland ~100% 🇸🇪 Sweden ~100% 🇦🇹 Austria >99.9% ☘️ N. Ireland >99.9% 🇪🇸 Spain 99.9% 🇲🇪 Montenegro 99.5% 🇦🇱 Albania 99% 🇧🇪 Belgium 98% 🇳🇱 Netherlands 98% 🇮🇸 Iceland 98% 🇮🇹 Italy 98% 🇳🇴 Norway 96% 🇩🇰 Denmark 95% 🏴 Wales 94% 🇮🇪 Ireland 94% 🇭🇷 Croatia 93% 🇸🇰 Slovakia 93% 🏴 Scotland 93% 🇬🇷 Greece 81% 🇹🇷 Türkiye 78% 🇸🇮 Slovenia 75% 🇭🇺 Hungary 74% 🇲🇹 Malta 74% 🇷🇸 Serbia 68% 🇧🇦 BiH 67% 🇨🇿 Czechia 59% 🇺🇦 Ukraine 47% 🇽🇰 Kosovo 42% 🇵🇱 Poland 37% 🇮🇱 Israel 30% 🇬🇪 Georgia 27% 🇷🇴 Romania 18% 🇲🇰 North Macedonia 11% 🇧🇾 Belarus 11% 🇫🇮 Finland 7.8% 🇪🇪 Estonia 6.6% 🇫🇴 Faroe Islands 4.0% 🇧🇬 Bulgaria 2.8% 🇰🇿 Kazakhstan 2.6% 🇨🇾 Cyprus 2.4% 🇦🇲 Armenia 2.0% 🇱🇺 Luxembourg 1.3% 🇦🇿 Azerbaijan 1.1% 🇲🇩 Moldova 0.7% 🇱🇹 Lithuania 0.5% 🇱🇻 Latvia <0.1% 🇦🇩 Andorra <0.1% 🇬🇮 Gibraltar ~0% 🇸🇲 San Marino ~0% 🇱🇮 Liechtenstein 👉 Full team-level scenarios and projections at https://t.co/pz4ygLwLci— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 19, 2026