A spianare la strada alla Nazionale di Murat Yakin è stata l'eccellente Nations League appena disputata. Con cinque vittorie e un pareggio, la Svizzera ha dominato il proprio girone di Lega B, chiudendo con 16 punti e il miglior rendimento tra tutte le nazionali della seconda divisione. Un cammino che le ha permesso di tornare in pompa magna nella Lega A e che - stando a Football Meets Data, piattaforma digitale specializzata nell'analisi statistica del calcio - le garantisce una probabilità vicina al 100% di accedere ai playoff.