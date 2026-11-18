LUGANO - Guidando, o camminando, per Lugano e dintorni forse li avrete visti anche voi, come è capitato ad alcuni nostri lettori: “scatolotti” neri con una lunga antenna collegati in prossimità della carreggiata, spesso a pali della luce. Su questi, la scritta “Conteggio del traffico stradale e della mobilità lenta”.