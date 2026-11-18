Anche voi avete notato questi “scatolotti”? Ci hanno spiegato come funzionano
Tranquilli, non vi multeranno ma servono per capire le tendenze nel traffico, in questo caso sulle arterie della Città di Lugano. E la privacy è garantita.
Tranquilli, non vi multeranno ma servono per capire le tendenze nel traffico, in questo caso sulle arterie della Città di Lugano. E la privacy è garantita.
LUGANO - Guidando, o camminando, per Lugano e dintorni forse li avrete visti anche voi, come è capitato ad alcuni nostri lettori: “scatolotti” neri con una lunga antenna collegati in prossimità della carreggiata, spesso a pali della luce. Su questi, la scritta “Conteggio del traffico stradale e della mobilità lenta”.
Ma di che si tratta? Lo abbiamo chiesto direttamente alla Sezione della mobilità del Cantone.
«L'apparecchio in particolare segnalato dai vostri lettori, situato a Pregassona, si chiama Scout», ci spiega Fabian Fenaroli, responsabile del monitoraggio del traffico presso la Sezione della mobilità del Dipartimento del territorio, «è uno dei dispositivi che utilizziamo per il monitoraggio del traffico, quando abbiamo bisogno di rilevare per un periodo limitato quanti veicoli transitano su un tratto di strada, di che tipo sono e come si distribuiscono i passaggi nel corso della giornata».
Fondamentalmente, quindi il dispositivo «conta i veicoli distinguendoli per categoria, ad esempio automobili, motocicli, furgoni e mezzi pesanti» anche grazie all'intelligenza artificiale «che elabora le immagini in tempo reale».
Tranquilli però, non funzionano affatto alla guisa dei (temutissimi) radar, anche perché lo scopo è statistico, non legato alla sicurezza tout court.
Quindi niente targhe registrate e tutela assoluta della privacy, come peraltro ribadito chiaramente anche sul portale relativo ai Rilevamenti temporanei del traffico stradale e della mobilità lenta.
«Le immagini vengono elaborate al momento del passaggio, senza alcuna registrazione video, nel pieno rispetto delle norme sulla protezione dei dati. Per le nostre analisi utilizziamo i conteggi per categoria di veicolo e fascia oraria», ci conferma sempre Fenaroli.
Ma perché proprio le strade della Città di Lugano? «Sempre in riferimento al caso di Pregassona, il rilevamento fa parte della campagna in corso per aggiornare ed estendere il modello del traffico di Lugano», ci spiega.
«I conteggi raccolti in diversi punti della rete stradale ci aiutano a rappresentare con maggiore precisione come il traffico si distribuisce sulle varie strade e come cambia tra le ore di punta e il resto della giornata», conclude.