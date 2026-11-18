Il rosso si assottiglia: da 109 a 30 milioni
Il disavanzo cantonale diminuisce grazie soprattutto all'aumento delle entrate e al contributo straordinario della Banca nazionale.
BELLINZONA - Il disavanzo delle finanze cantonali ticinesi si riduce sensibilmente rispetto alle previsioni iniziali. Secondo l'aggiornamento intermedio del preventivo 2026, basato sui dati al 30 settembre, il Cantone dovrebbe chiudere l'anno con un deficit di 30,6 milioni di franchi, contro i 109 milioni inizialmente preventivati. Un miglioramento di 78,4 milioni rispetto al preventivo e di 19,1 milioni rispetto al precedente preconsuntivo.
È quanto emerge dai dati pubblicati oggi dal Consiglio di Stato. Il miglioramento dei conti è legato soprattutto all'aumento delle entrate, che compensa ampiamente la crescita delle uscite. Rispetto al preventivo, infatti, le spese aumentano di 53,9 milioni di franchi, mentre i ricavi crescono di 132,3 milioni.
La Banca nazionale dà una mano ai conti
A fare la differenza è soprattutto la quota di utili della Banca nazionale svizzera (BNS) destinata al Cantone. Si tratta di 106,1 milioni di franchi che non erano stati inseriti nel preventivo, sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione.
Questa entrata straordinaria contribuisce in maniera determinante a ridurre il disavanzo previsto, nonostante l'incremento delle spese in diversi settori.
Sanità, socialità e scuola: crescono le uscite
Sul fronte delle spese, gli aumenti più consistenti riguardano le prestazioni sociali e i contributi legati all'assicurazione malattia. In particolare, si prevedono 12 milioni di franchi supplementari per le prestazioni complementari AVS/AI e altrettanti per la partecipazione cantonale alla riduzione dei premi di cassa malati.
A questi si aggiungono 4,7 milioni di franchi in più per le prestazioni assistenziali.
Si registrano inoltre scostamenti rispetto al preventivo per le prestazioni destinate alle persone con statuto di protezione S, finanziate dalla Confederazione, per 4,7 milioni di franchi. Le maggiori spese per i richiedenti l'asilo ammontano invece a 3,4 milioni, mentre quelle per i rifugiati raggiungono i 2,1 milioni.
Un altro incremento significativo riguarda il personale cantonale. La spesa supplementare è attualmente stimata in 8 milioni di franchi ed è riconducibile al personale docente, in particolare nei settori della scuola media, della scuola media superiore e della pedagogia speciale.
Previsioni ancora da prendere con cautela
Nonostante il netto miglioramento rispetto al preventivo, il Governo invita alla prudenza nell'interpretazione delle cifre.
I dati del preconsuntivo sono infatti ancora provvisori e potrebbero subire variazioni nei prossimi mesi. Il Consiglio di Stato richiama inoltre l'attenzione sulle incertezze e sulla volatilità del contesto attuale, che rendono difficile formulare previsioni definitive sull'andamento delle finanze cantonali.