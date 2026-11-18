Sanità, socialità e scuola: crescono le uscite

Sul fronte delle spese, gli aumenti più consistenti riguardano le prestazioni sociali e i contributi legati all'assicurazione malattia. In particolare, si prevedono 12 milioni di franchi supplementari per le prestazioni complementari AVS/AI e altrettanti per la partecipazione cantonale alla riduzione dei premi di cassa malati.