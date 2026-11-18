Paradiso tiene il moltiplicatore al 58% e investe 7,5 milioni
I conti preventivi per il 2027 saranno sottoposti al Consiglio comunale il 14 dicembre. Il disavanzo è di 2,6 milioni
PARADISO - Il Municipio di Paradiso sottoporrà al Consiglio comunale il prossimo 14 dicembre i conti preventivi del 2027, che prevedono costi di gestione per 57,1 milioni di franchi a fronte di entrate, gettito escluso, per 23,7 milioni. Il disavanzo di gestione è stimato in 2,6 milioni, l'autofinanziamento in 1 milione e il fabbisogno d'imposta in 33,4 milioni.
Nonostante questi dati, l'Esecutivo propone al legislativo di mantenere il moltiplicatore d'imposta comunale al 58% dell'imposta cantonale base, valido sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche.
Sul fronte delle entrate fiscali, le stime relative alle persone fisiche si attestano, al netto dell'imposta immobiliare e personale, a 16,6 milioni, in aumento dello 0,1% rispetto alla precedente stima (16,5 milioni nel preventivo 2026). Più marcata la crescita del gettito delle persone giuridiche, previsto a 14,2 milioni, il 19% in più rispetto ai 12 milioni messi a preventivo per il 2026.
Per il 2027 sono previsti investimenti amministrativi netti complessivi per 7,5 milioni, ai quali si aggiungeranno nuovi interventi già pianificati che saranno oggetto di appositi messaggi nel corso dell'anno, tra cui la seconda fase dei Rustici di Guidino e la progettazione del rifacimento di via Zuccoli e via Calprino.
Il Municipio sottolinea come l'allestimento dei conti preventivi rappresenti «un esercizio sempre più complesso», a causa dell'incertezza crescente nella valutazione dell'evoluzione della situazione finanziaria e in particolare dell'andamento delle spese a carico del Comune. Pesano, secondo l'Esecutivo, l'instabilità geopolitica caratterizzata da più conflitti internazionali, l'introduzione di dazi e barriere doganali e le crescenti pressioni sul mercato energetico, fattori che non accennano a diminuire e che rendono difficile formulare previsioni finanziarie a medio termine.
Un ulteriore elemento di incertezza è rappresentato dalle conseguenze finanziarie delle decisioni politiche e legislative adottate ai diversi livelli istituzionali. In particolare, l'approvazione popolare del 28 settembre 2025 delle iniziative sul contenimento dell'onere dei premi dell'assicurazione malattia entro il 10% del reddito disponibile e sulla deducibilità integrale dei premi di cassa malati comporterà, con la loro attuazione, importanti conseguenze finanziarie che influenzano direttamente anche i conti comunali.