Sul fronte delle entrate fiscali, le stime relative alle persone fisiche si attestano, al netto dell'imposta immobiliare e personale, a 16,6 milioni, in aumento dello 0,1% rispetto alla precedente stima (16,5 milioni nel preventivo 2026). Più marcata la crescita del gettito delle persone giuridiche, previsto a 14,2 milioni, il 19% in più rispetto ai 12 milioni messi a preventivo per il 2026.

Per il 2027 sono previsti investimenti amministrativi netti complessivi per 7,5 milioni, ai quali si aggiungeranno nuovi interventi già pianificati che saranno oggetto di appositi messaggi nel corso dell'anno, tra cui la seconda fase dei Rustici di Guidino e la progettazione del rifacimento di via Zuccoli e via Calprino.