La società in via Nassa e la truffa milionaria

Alla sbarra ci saranno una donna di 52 anni, cittadina italiana domiciliata nel Luganese, e un uomo sulla sessantina, residente in Italia. Secondo l'accusa, avrebbero ingannato diversi clienti proponendo loro investimenti in una società con sede in via Nassa a Lugano, con la promessa di interessi elevati, pur non avendo sin dall'inizio l'intenzione di rispettare gli impegni assunti. Le persone coinvolte sarebbero una ventina. I fatti contestati coprirebbero un arco di tempo compreso tra il 29 maggio 2017 e il febbraio 2026. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Emanuele Stauffer e Stefano Stillitano.

L'arresto a febbraio

Il 4 febbraio il Ministero pubblico aveva comunicato l'arresto della donna. L'inchiesta era stata avviata nel 2025 nei confronti di una società luganese, per poi estendersi alle due persone ora rinviate a giudizio. I capi d’imputazione comprendono, tra gli altri, truffa aggravata, riciclaggio di denaro, falsità in documenti, diminuzione degli attivi a danno dei creditori, accettazione abusiva di depositi dal pubblico, omissione della contabilità ed esercizio di un'attività senza autorizzazione. Nel procedimento figurano inoltre l'inganno nei confronti delle autorità e una violazione della legge federale sulle fideiussioni solidali Covid-19.

