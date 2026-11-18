Promettevano lauti guadagni, ora sono alla sbarra per una truffa milionaria
Due imputati, una ventina di presunte vittime e investimenti con rendimenti elevati. Secondo l’accusa, i fondi sarebbero stati utilizzati per spese personali e per rimborsare altri clienti.
LUGANO - Promettevano investimenti sicuri e rendimenti elevati, soprattutto attraverso prestiti convertibili destinati a finanziare start-up. Ma i soldi affidati loro dai clienti sarebbero stati utilizzati per altri scopi: per coprire spese personali e societarie, ma anche per rimborsare altri investitori.
La richiesta di pena superiore a cinque anni
È attorno a questo presunto sistema che oggi (18 novembre) si aprirà alle Assise criminali di Lugano, presiedute da Paolo Bordoli (giudici a latere: Emilie Mordasini e Luca Zorzi), il processo per una truffa milionaria. Saranno presenti anche gli assessori giurati, segno che il procuratore pubblico Daniele Galliano intende chiedere una pena superiore a cinque anni.
La società in via Nassa e la truffa milionaria
Alla sbarra ci saranno una donna di 52 anni, cittadina italiana domiciliata nel Luganese, e un uomo sulla sessantina, residente in Italia. Secondo l'accusa, avrebbero ingannato diversi clienti proponendo loro investimenti in una società con sede in via Nassa a Lugano, con la promessa di interessi elevati, pur non avendo sin dall'inizio l'intenzione di rispettare gli impegni assunti. Le persone coinvolte sarebbero una ventina. I fatti contestati coprirebbero un arco di tempo compreso tra il 29 maggio 2017 e il febbraio 2026. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Emanuele Stauffer e Stefano Stillitano.
L'arresto a febbraio
Il 4 febbraio il Ministero pubblico aveva comunicato l'arresto della donna. L'inchiesta era stata avviata nel 2025 nei confronti di una società luganese, per poi estendersi alle due persone ora rinviate a giudizio. I capi d’imputazione comprendono, tra gli altri, truffa aggravata, riciclaggio di denaro, falsità in documenti, diminuzione degli attivi a danno dei creditori, accettazione abusiva di depositi dal pubblico, omissione della contabilità ed esercizio di un'attività senza autorizzazione. Nel procedimento figurano inoltre l'inganno nei confronti delle autorità e una violazione della legge federale sulle fideiussioni solidali Covid-19.
La domanda di scarcerazione
La donna, in carcere dal 4 febbraio, ha tentato di ottenere la scarcerazione, senza successo. Il 28 settembre il Tribunale federale ha respinto il suo ricorso contro la decisione delle autorità ticinesi, confermando la carcerazione di sicurezza. I giudici hanno ritenuto concreto il pericolo di fuga. «Il centro degli interessi affettivi della ricorrente è in Italia, dove risiedono tutti i suoi familiari e amici». In Svizzera, invece, la donna vivrebbe sola e avrebbe soltanto relazioni professionali, peraltro compromesse dall'inchiesta. Hanno pesato anche la prospettiva di una pena importante e la possibile revoca del permesso di domicilio o l'espulsione in caso di condanna.
No alla cauzione
La difesa aveva proposto una cauzione di 80mila franchi, offerta da un medico. Per il Tribunale federale, tuttavia, non era stato chiarito a sufficienza il rapporto personale tra l'imputata e il garante, elemento necessario per valutare se la garanzia potesse davvero scongiurare la fuga. Come ricorda la Corte, «una scarcerazione entra in linea di conto solo se la cauzione è effettivamente idonea a trattenere l'imputato dalla fuga».