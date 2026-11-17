Quei due si comportavano in modo strano
Il fermo è avvenuto nella serata di lunedì nei pressi del campo di calcio di Gorduno. Entrambi gli individui sono stati denunciati per furto e ricettazione. I dettagli.
GORDUNO (BELLINZONA) - Due individui sospetti che si aggiravano all'imbrunire per le vie di Gorduno. In particolare lungo Via Rivascia. Più persone li hanno notati nel tardo pomeriggio di lunedì 16 novembre. Si muovevano con un modo di fare furtivo. Guardingo. Come se volessero accedere alle proprietà altrui. Senza essere visti.
Strano comportamento
Più testimonianze, raccolte da Ticinonline nel quartiere bellinzonese, parlano di un atteggiamento «poco trasparente» da parte della strana coppia. Tanto che a un certo punto qualcuno, preoccupato per come si stava evolvendo la situazione, ha deciso di chiamare la polizia. E in effetti attorno alle 18.30 più pattuglie sono intervenute nei pressi del vicino campo da calcio. Mettendo in seguito le manette ai due uomini.
Cercavano auto aperte
La conferma dell'intervento arriva anche dal Servizio comunicazione, media e prevenzione della Polizia cantonale.
«In base a una segnalazione giunta alla Centrale Comune di Allarme – dice un portavoce – sono stati fermati a Gorduno, da agenti della Polizia della Città di Bellinzona, due richiedenti l’asilo nordafricani, che controllavano se vi erano auto posteggiate aperte».
Avevano già un bottino
E non è finita qui. Perché i due sono stati colti anche con un bottino.
«Entrambi sono stati denunciati per furto e ricettazione in quanto trovati in possesso di due biciclette di dubbia provenienza».
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