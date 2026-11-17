Due progetti ticinesi sul podio del Premio nazionale dello scambio 2026
Il riconoscimento sottolinea il ruolo del Ticino nella promozione della mobilità formativa e degli scambi linguistici tra i giovani
BELLINZONA - Il Ticino conquista il primo e il secondo posto al Premio nazionale dello scambio 2026, promosso dalla Fondazione Oertli. A salire sul podio sono il Centro professionale tecnico di Lugano-Trevano e il Servizio mobilità e scambi della Divisione della formazione professionale, premiati oggi martedì 17 novembre a Berna durante l'evento nazionale sulla formazione professionale. Lo comunica il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS).
Il doppio riconoscimento arriva mentre è in corso, dal 16 al 20 novembre, la quarta Settimana nazionale dello scambio, organizzata da Movetia con i Cantoni. In tutta la Svizzera migliaia di allieve e allievi, apprendiste e apprendisti possono incontrare coetanee e coetanei di altre regioni linguistiche, praticare un'altra lingua nazionale e toccare con mano la diversità culturale del Paese.
Il Ticino partecipa con una ventina di attività: stage brevi per apprendiste e apprendisti, scambi tra classi di scuola media del Ticino e di altre regioni linguistiche, oltre a corsi di formazione continua per docenti della scuola dell'obbligo, del medio superiore e del professionale, con momenti di confronto e di condivisione di buone pratiche.
A coordinare le attività cantonali è il Servizio mobilità e scambi del DECS, che durante tutto l'anno sostiene la mobilità nella scuola dell'obbligo, nelle scuole medie superiori e nella formazione professionale: scambi tra classi, soggiorni scolastici e linguistici e stage professionali in altre regioni della Svizzera e all'estero.
Quattro mesi nella Svizzera tedesca
Il primo posto va al progetto "Apprendisti e apprendiste fuori Cantone durante la formazione duale" del Centro professionale tecnico di Lugano-Trevano. Apprendiste e apprendisti di diverse professioni possono svolgere uno stage di quattro mesi nella Svizzera tedesca, continuando a seguire le lezioni della scuola di Trevano, in presenza o a distanza. Durante lo stage i giovani consolidano il tedesco, sviluppano autonomia e resilienza e apprendono nuovi metodi di lavoro. Alla base dell'iniziativa ci sono l'impegno dei docenti coinvolti, il sostegno della direzione e la collaborazione tra aziende, scuole professionali e organizzazioni del mondo del lavoro di diverse regioni della Svizzera.
"Swiss Mobility", il Ticino capofila di cinque Cantoni
Il secondo posto premia "Swiss Mobility", progetto nazionale coordinato dal Servizio mobilità e scambi della Divisione della formazione professionale del DECS, che riunisce il Ticino, Cantone capofila, e i Cantoni di Friborgo, Giura, Lucerna e Vallese. Chi ha appena concluso una formazione professionale di base può seguire un corso di lingua e svolgere uno stage professionale da tre a sei mesi in un'altra regione linguistica della Svizzera. Un'occasione, per chi ha avuto poche possibilità di approfondire una seconda lingua nazionale durante la formazione, di praticarla in azienda, acquisire nuove competenze professionali e fare una prima esperienza lavorativa dopo il diploma. Maggiori informazioni sui progetti premiati sono disponibili sul sito di Movetia.
Il DECS ringrazia direzioni scolastiche, docenti, aziende e organizzazioni che rendono possibili stage e scambi durante la Settimana nazionale e nel corso dell'anno. Grazie al loro impegno, sottolinea il Dipartimento, chi partecipa può conoscere nuove realtà, crescere sul piano personale e professionale e costruire legami tra le regioni linguistiche del Paese, contribuendo a rafforzare la coesione nazionale.