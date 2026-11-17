Il Ticino partecipa con una ventina di attività: stage brevi per apprendiste e apprendisti, scambi tra classi di scuola media del Ticino e di altre regioni linguistiche, oltre a corsi di formazione continua per docenti della scuola dell'obbligo, del medio superiore e del professionale, con momenti di confronto e di condivisione di buone pratiche.

A coordinare le attività cantonali è il Servizio mobilità e scambi del DECS, che durante tutto l'anno sostiene la mobilità nella scuola dell'obbligo, nelle scuole medie superiori e nella formazione professionale: scambi tra classi, soggiorni scolastici e linguistici e stage professionali in altre regioni della Svizzera e all'estero.