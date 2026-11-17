LOCARNO
Veronica Fusaro e Sebalter cantano per l'infanzia
Ancora aperta la prevendita del concerto in programma questa sera al Teatro Kursaal
ATFA
Fonte Ass. Ticinese Famiglie Affidatarie
Veronica Fusaro e Sebalter cantano per l'infanzia
Ancora aperta la prevendita del concerto in programma questa sera al Teatro Kursaal
LOCARNO - Due nomi di punta della musica svizzera sullo stesso palco, per una causa che riguarda i bambini e i ragazzi in difficoltà. Martedì 17 novembre alle 20.30, al Teatro Kursaal di Locarno, ATFA - Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie presenta il Concerto per l'Infanzia, con Veronica Fusaro e Sebalter.
La serata nasce per promuovere l'affido familiare e ricordare quanto possa essere importante, per un bambino o un ragazzo in difficoltà, trovare una famiglia pronta ad accoglierlo.
I biglietti sono in prevendita su Biglietteria.ch fino alle 20 di oggi.
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