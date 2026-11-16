Bollicine riemergono dal Ceresio
La decima annata del Marà di Lago celebra un decennio di affinamento subacqueo tra innovazione e tradizione vitivinicola.
La decima annata del Marà di Lago celebra un decennio di affinamento subacqueo tra innovazione e tradizione vitivinicola.
AROGNO - Dopo un anno di "riposo" sul fondo del Ceresio, domenica prima di novembre, l’Azienda Agricola Bianchi ha riportato in superficie l'annata 2024 del Marà di Lago, lo spumante lo spumante rosé metodo classico che affina sott’acqua.
Si tratta del decimo recupero da quando, nell’autunno del 2016, i fratelli Gabriele e Martino Bianchi calarono nel lago la prima cesta di bottiglie.
Tutto è nato dalla curiosità di sperimentare un tipo di affinamento che in Svizzera nessuno aveva ancora provato. Per dare vita al progetto sono servite diverse autorizzazioni, tra cui quella dell’Ufficio cantonale della protezione delle acque. Fin dall’inizio, inoltre, la Società di Salvataggio Sezione Mendrisiotto ha seguito le operazioni in acqua.
Inizialmente il progetto è partito con una cesta di circa 180 bottiglie, per poi arrivare alle 300 di oggi e da allora il recupero dalle profondità del Ceresio si ripete ogni autunno. «Il Marà nasce da varietà resistenti della famiglia del Cabernet Sauvignon, coltivate in Val Mara alle pendici del Monte Generoso», spiega la stessa azienda. «Come ogni metodo classico, dopo la prima fermentazione in acciaio e qualche mese in barrique, il vino viene messo in bottiglia insieme ai lieviti, che avviano una seconda fermentazione dando vita a bollicine completamente naturali».
Per il Marà del Lago questa fase avviene a 28 metri di profondità, dove le bottiglie restano circa dodici mesi al buio e a temperatura costante, condizioni ideali per l’affinamento. «Qui entrano in gioco le correnti subacquee del Ceresio, che cullano le bottiglie e mantengono i lieviti in sospensione con un movimento delicato e continuo. Ne nasce una bollicina ancora più fine ed elegante rispetto a quella del Marà classico, che compie la sua seconda fermentazione in cantina».
Le bottiglie recuperate tornano poi in cantina per le ultime lavorazioni e saranno disponibili da sabato 5 dicembre. Per l’occasione la cantina di Arogno apre le porte a tutti per una giornata in cui si potranno degustare a confronto il Marà del Lago e il Marà che affina in cantina, insieme agli altri prodotti biologici dell’azienda.
«Quando abbiamo calato la prima cesta era un esperimento, e non sapevamo cosa avremmo trovato un anno dopo», aggiungono Gabriele e Martino Bianchi. «Dieci anni più tardi il recupero è diventato un appuntamento fisso, che non potremmo fare senza i sub del Salvataggio del Mendrisiotto. Ogni autunno, quando la cesta torna a galla, la curiosità di assaggiare la nuova annata è la stessa del primo anno».