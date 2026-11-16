Bollicine riemergono dal Ceresio

Tutto è nato dalla curiosità di sperimentare un tipo di affinamento che in Svizzera nessuno aveva ancora provato. Per dare vita al progetto sono servite diverse autorizzazioni, tra cui quella dell’Ufficio cantonale della protezione delle acque. Fin dall’inizio, inoltre, la Società di Salvataggio Sezione Mendrisiotto ha seguito le operazioni in acqua.

Inizialmente il progetto è partito con una cesta di circa 180 bottiglie, per poi arrivare alle 300 di oggi e da allora il recupero dalle profondità del Ceresio si ripete ogni autunno. «Il Marà nasce da varietà resistenti della famiglia del Cabernet Sauvignon, coltivate in Val Mara alle pendici del Monte Generoso», spiega la stessa azienda. «Come ogni metodo classico, dopo la prima fermentazione in acciaio e qualche mese in barrique, il vino viene messo in bottiglia insieme ai lieviti, che avviano una seconda fermentazione dando vita a bollicine completamente naturali».