Via Giuliano Bignasca, c’è il ricorso: «Decisione da annullare»
Sette cittadini luganesi hanno impugnato davanti al Consiglio di Stato la decisione del Municipio di dedicare al fondatore della Lega il primo tratto di via Pietro Capelli.
LUGANO - La decisione di intitolare a Giuliano Bignasca una via della città di Lugano? Dovrebbe essere annullata per «carenza di motivazione» e, in subordine, per «inadeguatezza, violazione del principio di proporzionalità, accertamento arbitrario dei fatti e inosservanza dell’ordinanza sullo stradario». È quanto chiedono sette cittadini domiciliati a Lugano, che hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato.
«Perché non si è tenuto conto del preavviso negativo della Commissione?»
Nel mirino dei ricorrenti c'è la decisione adottata il 15 ottobre dal Municipio di intitolare al Nano il primo tratto di via Pietro Capelli, lungo il Cassarate, tra viale Castagnola e via Maggio. Il ricorso è stato presentato il 13 novembre dall’avvocato Paolo Bernasconi. La prima contestazione riguarda la forma della decisione. Secondo i ricorrenti, la risoluzione municipale non spiega perché il Municipio abbia scelto di discostarsi dal preavviso negativo della Commissione Stradario e non si confronta adeguatamente con i criteri fissati dall’ordinanza comunale.
«Manca una motivazione»
I ricorrenti riconoscono che il parere della Commissione è «consultivo» e non vincolante. Tuttavia, «il Municipio non può discostarsene a suo piacimento. Quando l'autorità decisionale sceglie di non tenere conto del parere espresso, deve fornire una motivazione».
«Una visione settoriale»
I ricorrenti contestano inoltre che l'iniziativa sia nata e sia stata portata avanti esclusivamente dalla Lega dei Ticinesi, con tre atti parlamentari presentati nell'arco di tre anni. A loro avviso, un’intitolazione di questo genere dovrebbe poggiare su un consenso ampio e trasversale, anziché derivare dalle sollecitazioni di un singolo partito. Nel ricorso si sostiene che mancherebbe «manifestamente la coralità, la condivisione che deve costituire requisito fondamentale per una decisione di questa natura».
La «difesa» del nome di Pietro Capelli
Un altro capitolo riguarda la strada dedicata al fondatore e direttore dell'ospedale italiano Pietro Capelli. «Nessuno ne ha mai chiesto la rinominazione, né tantomento l'amputazione per far posto alla via Bignasca».
La contestazione sulla figura di Bignasca
Una parte consistente dell’atto è dedicata alla biografia personale, imprenditoriale e politica del fondatore della Lega. I ricorrenti, nel documento, richiamano alcuni precedenti giudiziari di Bignasca (tra cui quelle legate agli stupefacenti e per truffa, falsità in documenti, appropriazione indebita) e altri episodi (quasi tutti molto noti). «Per intitolare una strada a una persona servono concrete motivazioni che dimostrino un legame con la storia locale, meriti eccezionali o un valore riconosciuto dalla comunità». Per i ricorrenti, «le condotte descritte non appartengono ai valori fondanti della Città né del nostro paese. Al contrario, come comprovato dalle reprimende federali, cantonali e dalle condanne penali».
Le richieste
Da qui la richiesta di «annullamento per carenza di motivazione, con rinvio al Municipio». In subordine, i sette ricorrenti chiedono che la decisione venga annullata per violazione dell’Ordinanza stradario e del principio di proporzionalità, nonché per un accertamento dei fatti che definiscono arbitrario.