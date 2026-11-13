Via Giuliano Bignasca, c’è il ricorso: «Decisione da annullare»

«Perché non si è tenuto conto del preavviso negativo della Commissione?»

Nel mirino dei ricorrenti c'è la decisione adottata il 15 ottobre dal Municipio di intitolare al Nano il primo tratto di via Pietro Capelli, lungo il Cassarate, tra viale Castagnola e via Maggio. Il ricorso è stato presentato il 13 novembre dall’avvocato Paolo Bernasconi. La prima contestazione riguarda la forma della decisione. Secondo i ricorrenti, la risoluzione municipale non spiega perché il Municipio abbia scelto di discostarsi dal preavviso negativo della Commissione Stradario e non si confronta adeguatamente con i criteri fissati dall’ordinanza comunale.