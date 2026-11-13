Formaggi contaminati, scatta l'allarme listeriosi: «La maggior parte è finita in ospedale»

Un possibile legame genetico

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha confermato l'esistenza di una possibile correlazione tra i formaggi richiamati e alcuni casi di listeriosi. Gli indizi sono emersi grazie ad analisi genetiche e indagini epidemiologiche. Non è tuttavia ancora possibile stabilire con certezza quanti dei 14 casi siano riconducibili ai prodotti interessati, né dimostrare un rapporto diretto tra il loro consumo e le singole infezioni.

L'UFSP: «Serve attendere i risultati degli accertamenti»

L'UFSP invita quindi alla prudenza e sottolinea che occorre attendere i risultati degli accertamenti prima di attribuire cause o responsabilità. Non si esclude inoltre che possano emergere ulteriori casi. Anche il caseificio Strähl ha comunicato di aver individuato, attraverso un'analisi di sequenziamento genomico commissionata all'Università di Zurigo, una possibile corrispondenza tra il ceppo batterico rilevato nei propri prodotti e quello riscontrato nei casi di malattia.