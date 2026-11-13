Formaggi contaminati, scatta l'allarme listeriosi: «La maggior parte è finita in ospedale»
Le autorità ipotizzano un possibile legame con i formaggi richiamati di due aziende della Svizzera orientale. Registrato anche un decesso. Gli accertamenti sono ancora in corso.
BERNA - Quattordici casi di listeriosi, con la maggior parte dei pazienti ricoverata in ospedale e una persona deceduta: è il bilancio registrato in Svizzera tra fine agosto e fine ottobre. Le autorità federali stanno indagando su un possibile collegamento tra alcune infezioni e diversi formaggi a pasta molle contaminati da Listeria monocytogenes, recentemente ritirati dal mercato.
Le aziende al centro della vicenda
A riferire per primi dell'aumento dei casi di listeriosi sono stati i giornali del gruppo editoriale CH Media. Al centro della vicenda figurano due aziende della Svizzera orientale: Eberle Spezialitäten, con sede a Gossau (San Gallo), e il caseificio Strähl, in Turgovia. Il 3 novembre l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha lanciato un'allerta, invitando a non consumare alcuni prodotti delle due aziende. Eberle ha richiamato diversi mini-Brie farciti, distribuiti in tutta la Svizzera anche attraverso Coop e Migros. I semilavorati utilizzati per la produzione provenivano da Strähl, che ha successivamente esteso il richiamo ad altre varietà di formaggio. Alcuni prodotti sono stati esportati anche in Germania e Austria.
Un possibile legame genetico
L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha confermato l'esistenza di una possibile correlazione tra i formaggi richiamati e alcuni casi di listeriosi. Gli indizi sono emersi grazie ad analisi genetiche e indagini epidemiologiche. Non è tuttavia ancora possibile stabilire con certezza quanti dei 14 casi siano riconducibili ai prodotti interessati, né dimostrare un rapporto diretto tra il loro consumo e le singole infezioni.
L'UFSP: «Serve attendere i risultati degli accertamenti»
L'UFSP invita quindi alla prudenza e sottolinea che occorre attendere i risultati degli accertamenti prima di attribuire cause o responsabilità. Non si esclude inoltre che possano emergere ulteriori casi. Anche il caseificio Strähl ha comunicato di aver individuato, attraverso un'analisi di sequenziamento genomico commissionata all'Università di Zurigo, una possibile corrispondenza tra il ceppo batterico rilevato nei propri prodotti e quello riscontrato nei casi di malattia.
Un'infezione pericolosa per le persone fragili
La listeriosi è un'infezione alimentare causata dal batterio Listeria monocytogenes, comunemente presente nell'ambiente. Nelle persone con un sistema immunitario integro può manifestarsi con sintomi simili a quelli influenzali, vomito o diarrea, oppure passare inosservata.
Il rischio è invece maggiore per le donne in gravidanza, i neonati, gli anziani e le persone con difese immunitarie indebolite, nelle quali l'infezione può provocare complicazioni anche gravi. A titolo di confronto, nel 2025 in Svizzera sono stati registrati complessivamente 55 casi di listeriosi.