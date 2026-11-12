Swiss, collisione sfiorata a New York: nel mirino i controllori di volo

Il controllore responsabile della pista di decollo aveva autorizzato un collega a far attraversare la pista a quattro aerei dopo il passaggio del velivolo Swiss in partenza. Il collega, però, aveva interpretato l'istruzione in modo diverso, ritenendo che gli aerei potessero attraversare già dopo il decollo di un velivolo Delta, partito in precedenza. Ha quindi autorizzato l'attraversamento troppo presto.

Secondo il rapporto d'indagine, entrambi i controllori hanno utilizzato espressioni imprecise, alcune delle quali esplicitamente vietate dalle procedure, senza verificare di aver compreso correttamente le rispettive comunicazioni. Il malinteso è così passato inosservato fino a quando i piloti di Swiss si sono accorti del pericolo e hanno interrotto il decollo in tempo, evitando una possibile collisione.