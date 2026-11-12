Swiss, collisione sfiorata a New York: nel mirino i controllori di volo
Un rapporto d'indagine riconduce il rischio di collisione del 2024 a comunicazioni tra controllori non conformi alle procedure.
ZURIGO/NEW YORK - Un malinteso tra due controllori di volo ha rischiato di provocare, nell'aprile 2024, una collisione tra un aereo Swiss e altri velivoli a New York. Le cause del mancato incidente sono ora state chiarite dal rapporto ufficiale d'indagine.
All'origine dell'episodio vi è stata una comunicazione radio non conforme alle procedure, come emerge dal recente rapporto dell'autorità statunitense per la sicurezza dei trasporti (NTSB), ripreso giovedì dal Tages-Anzeiger.
Il controllore responsabile della pista di decollo aveva autorizzato un collega a far attraversare la pista a quattro aerei dopo il passaggio del velivolo Swiss in partenza. Il collega, però, aveva interpretato l'istruzione in modo diverso, ritenendo che gli aerei potessero attraversare già dopo il decollo di un velivolo Delta, partito in precedenza. Ha quindi autorizzato l'attraversamento troppo presto.
Secondo il rapporto d'indagine, entrambi i controllori hanno utilizzato espressioni imprecise, alcune delle quali esplicitamente vietate dalle procedure, senza verificare di aver compreso correttamente le rispettive comunicazioni. Il malinteso è così passato inosservato fino a quando i piloti di Swiss si sono accorti del pericolo e hanno interrotto il decollo in tempo, evitando una possibile collisione.
Secondo quanto comunicato in precedenza dal Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SUST), a bordo dell'aereo Swiss si trovavano 222 persone.