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«Non ho rimpianti e l'hockey non mi manca, mio figlio vuole sempre guardare l'Ambrì»

L'ex attaccante di Ambrì e Lugano Dario Bürgler ha cominciato a lavorare per la 4sports Hockey: «Le giornate sono intense, seguo tante partite specialmente quelle delle categorie giovanili».
«Non ho rimpianti e l'hockey non mi manca, mio figlio vuole sempre guardare l'Ambrì»
Freshfocus
di Fabrizio BerettaGiornalista
«Non ho rimpianti e l'hockey non mi manca, mio figlio vuole sempre guardare l'Ambrì»
L'ex attaccante di Ambrì e Lugano Dario Bürgler ha cominciato a lavorare per la 4sports Hockey: «Le giornate sono intense, seguo tante partite specialmente quelle delle categorie giovanili».
In carriera il 38enne ha conquistato due titoli con il Davos (2009 e 2011) e due volte la Coppa Spengler, una con i gialloblù (2011) e una con l'Ambrì (2022).
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ZUGO - Ha appeso i pattini al chiodo, dopo oltre 1'000 battaglie, ma il mondo dell'hockey continua a essere al centro delle sue giornate. Dopo aver chiuso la carriera da giocatore con la maglia dell'Ambrì, Dario Bürgler ha iniziato una nuova avventura professionale come agente per la 4sports Hockey. Un ruolo che gli permette di mettere la sua esperienza al servizio dei giovani talenti e, allo stesso tempo, di ritrovare un equilibrio diverso tra lavoro e famiglia. Nell'intervista ci racconta i primi passi nella nuova veste, il rapporto speciale che lo lega al Ticino e le sensazioni nel vedere i biancoblù protagonisti di un ottimo avvio di stagione. Senza nascondere una certezza: «Non ho rimpianti e oggi non posso dire che l'hockey mi manchi».

Dario, come stanno andando le cose senza la routine dell'hockey?
«Direi che va tutto bene. Durante l'estate mi sono preso quattro o cinque mesi di riposo e ho trascorso molto tempo con la mia famiglia, facendo anche un paio di viaggi. Mi sono goduto questo periodo e ho cercato di mantenermi un po' in forma, anche se ho scoperto quanto sia facile non fare niente (ride, ndr). So che devo mantenermi attivo, altrimenti alcuni problemi fisici rischiano di ripresentarsi. Ho giocato tanto a tennis e a golf... Poi, da ottobre, ho iniziato a lavorare per la 4sports Hockey...».

Di cosa ti occuperai nello specifico?
«Le giornate sono molto intense. Seguo tante partite, soprattutto quelle dei giovani. Parlo con molte persone, rafforzando i rapporti costruiti durante la mia carriera per entrare sempre più in questo nuovo mondo. Guardo tante partite anche per valutare il livello delle diverse categorie e capire quali campionati potrebbero essere interessanti per il mio lavoro. È importante seguire i ragazzi nel tempo: magari oggi noti un giovane promettente e torni a osservarlo un anno dopo. Anche questo fa parte del mestiere. Devo dire che conosco bene l'agenzia, perché sono stato loro cliente praticamente da quando ho iniziato a giocare a hockey».

Hai sempre voluto fare l'agente o hai valutato anche altre possibilità?
«Due anni fa ho iniziato a pensare seriamente al mio futuro dopo la carriera e ho valutato diverse possibilità, anche al di fuori dell'hockey. L'idea di allenare non mi ha mai convinto del tutto, almeno nell'immediato, perché significa mantenere i ritmi forsennati di quando sei giocatore. Io, almeno inizialmente, volevo uscire un po' da quella routine. Adesso sono io a organizzare le mie giornate. Ci sono le partite, gli incontri, ma riesco a gestire bene il mio tempo. Posso anche accompagnare mio figlio agli allenamenti: gioca a Zugo, dove siamo tornati a vivere dopo la fine della stagione con l'Ambrì».

Hai mai temuto il vuoto che può lasciare la fine della carriera?
«Non sono mai stato preoccupato, anche se naturalmente ci ho pensato. Ho sempre affrontato la questione con grande rispetto, perché so che per tanti giocatori il passaggio non è facile. Ho parlato con diverse persone per capire come avessero gestito questa transizione e mi sono reso conto che la mia priorità sarebbe stata rimanere nel mondo dell'hockey. Sarebbe stato un peccato non sfruttare l'esperienza accumulata, mettendola al servizio delle nuove generazioni. Non ho escluso a priori nemmeno la possibilità di diventare direttore sportivo, ma credo che per quel ruolo servano più competenze e un'esperienza che vada oltre quella da giocatore. Anche il lavoro che sto facendo adesso può aiutarmi a crescere. Prima di valutare eventualmente quella strada, vorrei essere più preparato».

TiPress

Cosa ti manca di più della routine dell'hockey?
«Anche dove lavoro ora abbiamo un bel gruppo, in particolare con Daniel Giger, Sandro Bertaggia e Thomas Rüfenacht. C'è un bell'ambiente, anche se chiaramente non è come stare in uno spogliatoio. Devo dire, però, che al momento non ne sento particolarmente la mancanza. Sono felicissimo di come sia andata la mia carriera e altrettanto contento di aver smesso al momento giusto. Non ho rimpianti e, proprio per questo, oggi non posso dire che l'hockey mi manchi».

 Sei svizzero-tedesco, ma hai trascorso l'ultimo decennio della tua carriera in Ticino. Cosa ti ha dato questo Cantone a livello umano?
«Tantissimo. Nostro figlio è nato a Lugano e questo ci legherà per sempre al Cantone. Ho sempre amato la cultura ticinese. Godersi un pomeriggio da voi, con il clima che avete, non ha eguali. Ho conosciuto tante persone splendide, anche al di fuori dell'hockey, e questi legami rimangono. Mio papà ha una casa a Cureggia e cerco di tornare spesso per trascorrere del tempo lì e approfittarne per rivedere gli amici. Sarò per sempre grato al Ticino, un Cantone molto passionale, che vive di sport».

Che effetto ti fa vedere l'Ambrì così in alto in classifica?
«Devo ammettere che mi aspettavo questo passo avanti. Avevo già notato una crescita sul finire della scorsa stagione e mi piaceva la strada intrapresa con Jussi Tapola. C'è una base molto interessante sulla quale costruire qualcosa di importante. Magari adesso hanno raggiunto il loro picco, ma credo che possano continuare su questa strada. Mio figlio vuole sempre guardare l'Ambrì, non se ne parla di seguire lo Zugo. Il 21 novembre lo porterò alla Gottardo Arena per vedere Ambrì-Zugo, così sarà contento».

Tu che sei stato "dall'altra parte della barricata" fino a pochissimo tempo fa... Che tipo di procuratore vuoi essere? Qual è la prima regola che ti sei imposto?
«Bisogna innanzitutto essere onesti con sé stessi e con il giocatore. Faccio un esempio: se un giovane non gioca, non serve che io, come agente, vada dall'allenatore o dal direttore sportivo della sua squadra a chiedere di farlo giocare. È molto più utile capire perché non trova spazio e lavorare sugli aspetti da migliorare per provare a invertire la tendenza. Il ragazzo deve comprendere perché certi dettagli sono decisivi nello sport e non avere scappatoie».

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