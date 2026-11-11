«Non ho rimpianti e l'hockey non mi manca, mio figlio vuole sempre guardare l'Ambrì»

Di cosa ti occuperai nello specifico?

«Le giornate sono molto intense. Seguo tante partite, soprattutto quelle dei giovani. Parlo con molte persone, rafforzando i rapporti costruiti durante la mia carriera per entrare sempre più in questo nuovo mondo. Guardo tante partite anche per valutare il livello delle diverse categorie e capire quali campionati potrebbero essere interessanti per il mio lavoro. È importante seguire i ragazzi nel tempo: magari oggi noti un giovane promettente e torni a osservarlo un anno dopo. Anche questo fa parte del mestiere. Devo dire che conosco bene l'agenzia, perché sono stato loro cliente praticamente da quando ho iniziato a giocare a hockey».

Hai sempre voluto fare l'agente o hai valutato anche altre possibilità?

«Due anni fa ho iniziato a pensare seriamente al mio futuro dopo la carriera e ho valutato diverse possibilità, anche al di fuori dell'hockey. L'idea di allenare non mi ha mai convinto del tutto, almeno nell'immediato, perché significa mantenere i ritmi forsennati di quando sei giocatore. Io, almeno inizialmente, volevo uscire un po' da quella routine. Adesso sono io a organizzare le mie giornate. Ci sono le partite, gli incontri, ma riesco a gestire bene il mio tempo. Posso anche accompagnare mio figlio agli allenamenti: gioca a Zugo, dove siamo tornati a vivere dopo la fine della stagione con l'Ambrì».