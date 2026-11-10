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Samuel Ballet conquista la Turchia: «Qui nel calcio è tutto folle»

Il nuovo arrivato della Nazionale vive attualmente in uno stato di eccezione e racconta la sua vita nella Süper Lig.
Samuel Ballet conquista la Turchia: «Qui nel calcio è tutto folle»
Toto Marti/Blick/freshfocus
di 20min.ch | Sebastian Rieder
Samuel Ballet conquista la Turchia: «Qui nel calcio è tutto folle»
Il nuovo arrivato della Nazionale vive attualmente in uno stato di eccezione e racconta la sua vita nella Süper Lig.
CALCIO: Risultati e classifiche

SAN GALLO - «In Turchia nel calcio è tutto folle, soprattutto sui social media». Samuel Ballet, 25enne bernese, sta vivendo un momento d'oro con la maglia dell'Amed SK. Arrivato pochi mesi fa nel club turco neopromosso, l'esterno svizzero è diventato in poco tempo uno dei beniamini dei tifosi. E poco importa se, come racconta a 20 Minuten, conosce soltanto «una o due parole» di turco: a parlare per lui sono soprattutto le prestazioni in campo.

Dopo dieci giornate, l'Amed SK occupa a sorpresa il secondo posto nella Süper Lig, davanti a club ben più blasonati come Fenerbahçe e Beşiktaş. Soltanto il Galatasaray ha raccolto più punti. Un risultato inatteso per una neopromossa dal budget limitato, che sta vivendo una stagione entusiasmante. Tra i protagonisti c'è proprio Ballet, che indossa la maglia numero 10 e ha già segnato quattro reti.

Tre di questi gol sono arrivati nella stessa partita, la travolgente vittoria per 5-1 contro l'Eyüpspor. Lo svizzero ha firmato il 3-0 poco prima dell'intervallo, il 4-0 nella ripresa e infine il definitivo 5-1, completando una tripletta memorabile. Una giornata da incorniciare, macchiata però da un'espulsione per una gomitata. Un episodio che ben racconta il clima del calcio turco, dove entusiasmo e tensione possono raggiungere livelli altissimi.

«Dopo le vittorie tutto si capovolge», racconta Ballet. Se durante gli allenamenti la routine resta più o meno la stessa, fuori dal campo cambia tutto. Per le strade e nei ristoranti, i tifosi lo riconoscono e vogliono condividere con lui la gioia per i successi della squadra. Un entusiasmo al quale il bernese ha dovuto abituarsi. Anche ambientarsi in Turchia ha richiesto qualche sforzo, tra differenze culturali e una forte pressione dall'esterno. L'inserimento nel gruppo, invece, è stato rapido.

Non mancano però le situazioni più delicate. L'Amed SK è un club che suscita forti reazioni e, durante alcune trasferte, la tensione attorno alla squadra sale. Ballet racconta di imponenti schieramenti di polizia che attendono il pullman dei giocatori all'ingresso degli stadi. Situazioni che, secondo lo svizzero, pesano più sull'ambiente circostante che sui calciatori, ma che mostrano quanto in Turchia il calcio vada ben oltre il risultato sul campo.

Dopo le esperienze con Winterthur, Zurigo, Como e Antalyaspor, Ballet sembra aver trovato a Diyarbakir il posto giusto per esprimere il proprio potenziale. Il 25enne, entrato anche nel giro della Nazionale svizzera, ha conquistato il rispetto dei compagni e l'affetto dei tifosi con i suoi gol, la determinazione e uno stile di gioco aggressivo. E con l'Amed SK ai vertici della classifica, la sua avventura turca prosegue sull'onda dell'entusiasmo.

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