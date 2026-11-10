Samuel Ballet conquista la Turchia: «Qui nel calcio è tutto folle»

Tre di questi gol sono arrivati nella stessa partita, la travolgente vittoria per 5-1 contro l'Eyüpspor. Lo svizzero ha firmato il 3-0 poco prima dell'intervallo, il 4-0 nella ripresa e infine il definitivo 5-1, completando una tripletta memorabile. Una giornata da incorniciare, macchiata però da un'espulsione per una gomitata. Un episodio che ben racconta il clima del calcio turco, dove entusiasmo e tensione possono raggiungere livelli altissimi.

«Dopo le vittorie tutto si capovolge», racconta Ballet. Se durante gli allenamenti la routine resta più o meno la stessa, fuori dal campo cambia tutto. Per le strade e nei ristoranti, i tifosi lo riconoscono e vogliono condividere con lui la gioia per i successi della squadra. Un entusiasmo al quale il bernese ha dovuto abituarsi. Anche ambientarsi in Turchia ha richiesto qualche sforzo, tra differenze culturali e una forte pressione dall'esterno. L'inserimento nel gruppo, invece, è stato rapido.