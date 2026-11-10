Owono non esce più di casa dopo la tragedia: «Potrebbe lasciare il calcio»

«All'inizio di solito arriva lo shock»

Ma cosa accade nella mente di una persona coinvolta involontariamente nella morte di qualcun altro? 20 Minuten lo ha chiesto a Rahel Bachem, psicotraumatologa, psicoterapeuta e professoressa di psicopatologia e psicoterapia presso la OST – Ostschweizer Fachhochschule. L'esperta, che precisa di non conoscere personalmente Owono, spiega che le prime reazioni possono essere particolarmente intense. «All'inizio di solito arriva lo shock. Tutto sembra irreale, ci si sente come intorpiditi». In seguito possono manifestarsi sensi di colpa, vergogna, disturbi del sonno e immagini intrusive dell'accaduto. Particolarmente difficile, sottolinea Bachem, è trovarsi in una doppia condizione: «Si è vissuto qualcosa di terribile e allo stesso tempo si è stati coinvolti».

«Il nostro cervello cerca il controllo»

Secondo la specialista, è fondamentale distinguere tra coinvolgimento, responsabilità e senso di colpa. La responsabilità dipende da fattori come l'intenzione, la prevedibilità delle conseguenze e le alternative effettivamente disponibili. «A chiarirlo sono le autorità competenti, non io», precisa. I sensi di colpa, invece, possono emergere indipendentemente da un'effettiva responsabilità. «Un tipico errore di pensiero: a posteriori si conosce l'esito e si crede che si sarebbe dovuto prevederlo. Ma in una frazione di secondo non c'è tempo per valutare». Bachem spiega inoltre che attribuirsi una colpa può rappresentare un tentativo di recuperare il controllo su un evento traumatico: «Dare la colpa a se stessi a volte è più sopportabile che sentirsi completamente impotenti». L'obiettivo non è negare questi sentimenti, ma comprenderli e ricondurli alla realtà, affinché l'autocolpevolizzazione possa lasciare spazio al lutto.