Owono non esce più di casa dopo la tragedia: «Potrebbe lasciare il calcio»
Dopo la morte di Jesús de Miguel, sembra che il portiere Jesus Owono non abbia più lasciato la sua abitazione. I compagni di squadra e Gerard Piqué gli stanno vicino. 20 Minuten parla con una psicotraumatologa.
Dopo la morte di Jesús de Miguel, sembra che il portiere Jesus Owono non abbia più lasciato la sua abitazione. I compagni di squadra e Gerard Piqué gli stanno vicino. 20 Minuten parla con una psicotraumatologa.
TENERIFE - La tragica morte del calciatore spagnolo Jesús de Miguel continua a scuotere il mondo del calcio. Sabato si è svolta una cerimonia commemorativa durata circa 100 minuti, in un clima di profonda commozione. A vivere un momento particolarmente difficile è Jesus Owono, il portiere del FC Andorra coinvolto nell'azione che ha provocato la morte del calciatore. Secondo il quotidiano sportivo spagnolo «Marca», il 25enne sarebbe profondamente segnato dalle conseguenze del suo intervento.
Il portiere non esce più di casa
Stando a quanto riportato da «Marca», Owono non avrebbe più lasciato la propria abitazione dal suo ritorno ad Andorra. I compagni di squadra e Gerard Piqué, proprietario del club ed ex stella del Barcellona, gli starebbero offrendo un sostegno costante per aiutarlo ad affrontare la tragedia. Anche i gruppi di tifosi del FC Andorra hanno manifestato la propria vicinanza al portiere attraverso una lettera. Piqué, dal canto suo, ha partecipato al funerale di de Miguel insieme a una delegazione del club. Secondo il quotidiano britannico «Mirror», Owono starebbe addirittura valutando di interrompere la propria carriera calcistica, sopraffatto dai sensi di colpa per quanto accaduto.
«All'inizio di solito arriva lo shock»
Ma cosa accade nella mente di una persona coinvolta involontariamente nella morte di qualcun altro? 20 Minuten lo ha chiesto a Rahel Bachem, psicotraumatologa, psicoterapeuta e professoressa di psicopatologia e psicoterapia presso la OST – Ostschweizer Fachhochschule. L'esperta, che precisa di non conoscere personalmente Owono, spiega che le prime reazioni possono essere particolarmente intense. «All'inizio di solito arriva lo shock. Tutto sembra irreale, ci si sente come intorpiditi». In seguito possono manifestarsi sensi di colpa, vergogna, disturbi del sonno e immagini intrusive dell'accaduto. Particolarmente difficile, sottolinea Bachem, è trovarsi in una doppia condizione: «Si è vissuto qualcosa di terribile e allo stesso tempo si è stati coinvolti».
«Il nostro cervello cerca il controllo»
Secondo la specialista, è fondamentale distinguere tra coinvolgimento, responsabilità e senso di colpa. La responsabilità dipende da fattori come l'intenzione, la prevedibilità delle conseguenze e le alternative effettivamente disponibili. «A chiarirlo sono le autorità competenti, non io», precisa. I sensi di colpa, invece, possono emergere indipendentemente da un'effettiva responsabilità. «Un tipico errore di pensiero: a posteriori si conosce l'esito e si crede che si sarebbe dovuto prevederlo. Ma in una frazione di secondo non c'è tempo per valutare». Bachem spiega inoltre che attribuirsi una colpa può rappresentare un tentativo di recuperare il controllo su un evento traumatico: «Dare la colpa a se stessi a volte è più sopportabile che sentirsi completamente impotenti». L'obiettivo non è negare questi sentimenti, ma comprenderli e ricondurli alla realtà, affinché l'autocolpevolizzazione possa lasciare spazio al lutto.
«Non leggere i commenti e non rivedere continuamente la scena»
Nelle prime fasi successive a un trauma, spiega Bachem, la priorità è ritrovare una certa stabilità attraverso il sostegno di persone fidate, il riposo, un'alimentazione regolare e semplici abitudini quotidiane. L'esperta raccomanda inoltre di evitare di rileggere continuamente i commenti sui social o di riguardare le immagini dell'accaduto. Particolarmente dannosi possono essere gli insulti online: definire qualcuno «assassino» implica un'intenzionalità e rischia di aggravare ulteriormente i sensi di colpa. «Da 'ho fatto qualcosa di terribile' si passa a 'sono una cattiva persona'», avverte. Per questo, aggiunge, decisioni importanti come l'eventuale abbandono della carriera sportiva non dovrebbero essere prese nella fase acuta del trauma.
La psicotraumatologa sottolinea infine l'importanza di ricorrere tempestivamente a un sostegno professionale quando emergono pensieri di morte o di autopunizione. Un aiuto specialistico è indicato anche quando i sintomi non diminuiscono dopo circa quattro settimane, quando i sensi di colpa diventano predominanti oppure quando la persona tende a isolarsi, ricorre all'alcol o non riesce più a gestire la quotidianità. Bachem ricorda che mostrare compassione nei confronti di Owono non significa minimizzare la tragedia né dimenticare il dolore per la morte di Jesús de Miguel e la solidarietà dovuta alla sua compagna e alla loro bambina.