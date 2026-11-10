«Dobbiamo cercare di mantenere viva la stagione»
Tomas Mitell e Niklas Schlegel si sono espressi alla vigilia della sfida contro il Berna
Tomas Mitell e Niklas Schlegel si sono espressi alla vigilia della sfida contro il Berna
LUGANO - Nonostante un'infermeria con le porte girevoli, nella quale è appena entrato Lassi Thomson, il Lugano è pronto a ripartire: domani alla Cornèr Arena arriverà il Berna.
Sul tema infortuni Tomas Mitell si è espresso così. «Sì, ovviamente non aiuta e adesso abbiamo perso anche Lassi Thomson - ha dichiarato l'allenatore svedese in conferenza stampa - La maggior parte di loro gioca nelle prime due o tre linee. Quindi la situazione è questa. Dobbiamo farci trovare pronti con chi abbiamo a disposizione, continuare a lavorare duramente e cercare di conquistare più punti possibile. Penso che la mentalità debba essere quella di concentrarsi sul giorno successivo, sulla settimana successiva, sul breve termine».
Ma tutti questi infortuni hanno cambiato gli obiettivi stagionali? «Dobbiamo cercare di mantenere viva la stagione e darci la possibilità di ottenere dei successi più avanti. Ovviamente la situazione è quella che è. Nessuno avrà pietà di noi. Probabilmente il resto della lega è contento che abbiamo così tanti infortunati. Quindi dobbiamo restare uniti e cercare di conquistare più punti possibile nelle prossime partite, a cominciare dalla settimana che ci aspetta».
Giocherete cinque delle prossime sette partite in casa. Potrebbe essere il momento, nonostante gli infortuni, per fare un passo avanti in classifica? «Sì, normalmente giocare in casa aiuta un po'. I nostri tifosi sono stati fantastici con noi, ci sostengono sempre e lo apprezziamo moltissimo. Penso che in questa situazione abbiamo bisogno di loro più che mai. Non vediamo l'ora di ricominciare domani contro il Berna e speriamo di vivere un buon paio di settimane».
Presente alla conferenza stampa anche il portiere Niklas Schlegel, al quale è stato chiesto come procede la collaborazione con Mayer... «Ci troviamo bene. Ha tanta esperienza e questo può aiutarci in determinati momenti, magari durante una partita o in alcune fasi della stagione. Però il mio obiettivo non è cambiato molto con l'arrivo di un nuovo portiere. C'è sempre qualcosa da imparare. Sappiamo tutti che è molto bravo a giocare il disco fuori dalla porta. Spesso lo osservo prendere decisioni che magari io non avrei preso. Questo mi fa capire che in certe situazioni dovrei avere un po' più di coraggio nel giocare il disco. Lui riesce a farlo con una certa naturalezza. La concorrenza? A Lugano c'è sempre stata. C'erano Koskinen, Zurkirchen, Huska, Mayer, van Pottelberghe. Ci sono stati tanti portieri. La concorrenza c'è sempre stata e la trovo anche giusta, perché durante una stagione hai bisogno di due portieri che possano giocare e aiutare la squadra a vincere».