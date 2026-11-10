Ma tutti questi infortuni hanno cambiato gli obiettivi stagionali? «Dobbiamo cercare di mantenere viva la stagione e darci la possibilità di ottenere dei successi più avanti. Ovviamente la situazione è quella che è. Nessuno avrà pietà di noi. Probabilmente il resto della lega è contento che abbiamo così tanti infortunati. Quindi dobbiamo restare uniti e cercare di conquistare più punti possibile nelle prossime partite, a cominciare dalla settimana che ci aspetta».

Giocherete cinque delle prossime sette partite in casa. Potrebbe essere il momento, nonostante gli infortuni, per fare un passo avanti in classifica? «Sì, normalmente giocare in casa aiuta un po'. I nostri tifosi sono stati fantastici con noi, ci sostengono sempre e lo apprezziamo moltissimo. Penso che in questa situazione abbiamo bisogno di loro più che mai. Non vediamo l'ora di ricominciare domani contro il Berna e speriamo di vivere un buon paio di settimane».