Il rosso di Ajeti condanna il Lugano alla prima (pesantissima) sconfitta stagionale

SAN GALLO - L'ultima squadra a battere il Lugano era stata il San Gallo, quasi sei mesi fa, il 10 maggio. E sono proprio i sangallesi a ripetersi, mettendo fine alla serie di 24 risultati utili consecutivi dei bianconeri e infliggendo loro la prima sconfitta stagionale in Super League. Il tutto con un pesantissimo 5-0. A segnare la sfida è soprattutto l'espulsione di Ajeti all'11', che costringe la squadra di Croci-Torti a giocare quasi tutta la partita in inferiorità numerica.