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Il rosso di Ajeti condanna il Lugano alla prima (pesantissima) sconfitta stagionale

In inferiorità numerica dall'11' per l'espulsione dell'attaccante, i bianconeri crollano a San Gallo: finisce 5-0 e si interrompe dopo 24 risultati utili la striscia positiva della squadra di Croci-Torti.
Il rosso di Ajeti condanna il Lugano alla prima (pesantissima) sconfitta stagionale
Freeshfocus
di Adriano De NeriGiornalista
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Il rosso di Ajeti condanna il Lugano alla prima (pesantissima) sconfitta stagionale
In inferiorità numerica dall'11' per l'espulsione dell'attaccante, i bianconeri crollano a San Gallo: finisce 5-0 e si interrompe dopo 24 risultati utili la striscia positiva della squadra di Croci-Torti.
Super League08.11.2026
S.Gallo
5 - 0
Lugano
CALCIO: Risultati e classifiche

SAN GALLO - L'ultima squadra a battere il Lugano era stata il San Gallo, quasi sei mesi fa, il 10 maggio. E sono proprio i sangallesi a ripetersi, mettendo fine alla serie di 24 risultati utili consecutivi dei bianconeri e infliggendo loro la prima sconfitta stagionale in Super League. Il tutto con un pesantissimo 5-0. A segnare la sfida è soprattutto l'espulsione di Ajeti all'11', che costringe la squadra di Croci-Torti a giocare quasi tutta la partita in inferiorità numerica.

La formazione di Enrico Maassen parte forte e mette subito in difficoltà i bianconeri. Ma l'episodio che cambia la partita arriva dopo appena undici minuti: Ajeti entra con il piede a martello sulla gamba di Vandermersch e l'arbitro Wolfensberger non ha dubbi: rosso diretto. Il Lugano resta in dieci e perde il suo principale riferimento offensivo. Nonostante l'inferiorità numerica, i bianconeri cercano di reagire, affidandosi soprattutto alle iniziative di un Dos Santos in grande forma, capace di creare più di un grattacapo alla difesa sangallese.

Ma per il Lugano i guai non sono finiti. Al 26' anche il portiere e capitano di giornata von Ballmoos, già alle prese in passato con problemi fisici, deve lasciare il campo per un infortunio alla schiena. Il San Gallo alza il ritmo e aumenta la pressione, ma la difesa bianconera resiste fino al 33', quando crolla nel giro di appena due minuti. Prima Okoroji, servito da un preciso filtrante di Daschner, batte Gebhardt con un diagonale che bacia il palo. Poi Hunziker, con un gran movimento in area e un destro chirurgico, firma il raddoppio.

Il Lugano prova a restare in partita e si rende pericoloso con Cimignani. Dall'altra parte, Gebhardt evita momentaneamente il peggio con un grande intervento su Boukhalfa. Ma in pieno recupero arriva anche il 3-0: sugli sviluppi di un corner, Görtler disegna un cross perfetto per la testa di Gaal, che insacca senza difficoltà. All'intervallo la sfida è già praticamente chiusa.

Nella ripresa Croci-Torti inserisce Behrens al posto di Dos Santos per dare più peso all'attacco. Il Lugano cerca di farsi avanti, ma giocare con un uomo in meno è complicato e le fatiche accumulate tra campionato e Conference League si fanno sentire. Al 65' Bichsel colpisce un clamoroso palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. È l'ultimo vero sussulto bianconero: appena un minuto dopo, Hunziker trova la doppietta personale con un sinistro angolato che vale il 4-0.

La partita, ormai senza storia, regala ancora qualche occasione. Al 68' Ati Zigi si supera con un intervento straordinario, negando a Papadopoulos quello che sarebbe stato un eurogol. All'85' arriva infine il definitivo 5-0: Frokaj trova la via della rete con una conclusione dalla distanza.

Per il Lugano è un pomeriggio da dimenticare. La lunga imbattibilità si interrompe con una batosta pesantissima e il San Gallo si conferma, ancora una volta, un avversario indigesto per i bianconeri.

SAN GALLO - LUGANO 5-0 (3-0)

Reti: 33' Okoroji 1-0, 35' Hunziker 2-0, 45'+2' Gaal 3-0, 66' Hunziker 4-0, 85' Frokaj 5-0.

SAN GALLO - Ati Zigi; Gaal (46' Kleine-Bekel), Stanic, Heydari; Stevanovic, Vandermersch (68' Ruiz), Görtler (76' Faziliji), Daschner (80' Frokaj), Okoroji; Boukhalfa, Hunziker (68' Balde).

LUGANO - von Ballmoos (26' Gebhardt); Papadopoulos, Mai, Bichsel; Zanotti (65' Karimov), Cimignani, Grgic, Bislimi (80' Steffen), Marques (65' Alioski); Dos Santos (46' Behrens); Ajeti.

Note: Berit Sitterstadion, 17'868 spettatori. Ammoniti: 11' von Ballmoos, 29' Dos Santos, 40' Gaal. Espulso: 11' Ajeti.

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CLASSIFICA
Super League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Lugano13341111361521
2Young Boys1328841412516
3Sion1326823291811
4S.Gallo132271524222
5Zurigo12206242526-1
6Servette121651617161
7Basilea12144261822-4
8Lucerna13133462128-7
9Thun12134172434-10
10Grasshopper13112561629-13
11Vaduz13103192429-5
12FC Lausanne-Sport1371481223-11
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 08.11.2026 16:10
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