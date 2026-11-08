L'"iron-women" Alanis Siffert trionfa in Florida (con il record svizzero)
La 24enne friburghese ha dominato il nuoto, pedalato a 41 km/h e realizzato una maratona notevole. Ottiene un posto ai campionati del Mondo delle Hawaii nel 2027.
TRIATHLON - Alanis Siffert ha conquistato sabato la vittoria all'Ironman della Florida, firmando una prestazione da record. La triatleta friburghese di 24 anni ha completato la gara in 8 ore 7 minuti e 37 secondi, stabilendo un nuovo primato svizzero non ufficiale sulla lunga distanza.
Con questo risultato, Siffert ha migliorato di 44 secondi il precedente record nazionale detenuto da Daniela Ryf, che nel 2023 aveva fermato il cronometro a 8h08'21 al Challenge Roth. Secondo un comunicato diffuso dal team della giovane atleta, il tempo ottenuto a Panama City Beach rappresenta inoltre la quarta miglior prestazione femminile di sempre sulla distanza Ironman.
La friburghese ha costruito il suo successo fin dalle prime battute della competizione. Dopo i 3,8 chilometri di nuoto, è uscita dall'acqua al comando della gara femminile professionistica, con un tempo di 51'09. Ha poi affrontato i 180 chilometri della frazione ciclistica in 4h25'57, mantenendo una velocità media di circa 41 km/h.
Particolarmente impressionante anche la prestazione nella maratona conclusiva, completata in 2h45. Siffert aveva iniziato la frazione di corsa con un ritardo di quasi due minuti sulla britannica Holly Lawrence, ma è riuscita a ribaltare la situazione, tagliando il traguardo con un vantaggio di 16'19 sulla rivale.
La vittoria in Florida le ha permesso di stabilire due nuovi primati della competizione: quello della frazione di maratona e quello del tempo complessivo della gara. Un successo che vale anche la qualificazione ai Campionati mondiali di Ironman del 2027, in programma alle Hawaii.