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Lo Young Boys si impone in pieno recupero a Lucerna
I gialloneri si sono imposti per 3-2 a Lucerna, accorciando almeno per una notte a -6 dal Lugano
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Lo Young Boys si impone in pieno recupero a Lucerna
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Lo Young Boys si impone in pieno recupero a Lucerna
I gialloneri si sono imposti per 3-2 a Lucerna, accorciando almeno per una notte a -6 dal Lugano
Lo Young Boys si impone in pieno recupero a Lucerna
I gialloneri si sono imposti per 3-2 a Lucerna, accorciando almeno per una notte a -6 dal Lugano
Super League07.11.2026
Lucerna
2 - 3
Young Boys
Terminata
Giornata 13
Fine partita2 - 3
90+6'
Gregory Wuethrich
Christian Fassnacht
90+2'
Samuel Essende
Assist: Alan Virginius
2-3
90+1'
Dominik Pech
Armin Gigovic
90+1'
Kaly Sene
Alvyn Sanches
Bung Hua Freimann
Oscar Kabwit
90+1'
Aurelio Oehlers
90'
Loic Luthi
89'
Pius Dorn
85'
2-2
Levin Winkler
Assist: Oscar Kabwit
82'
79'
Moritz Jenz
Aurelio Oehlers
Andrejs Ciganiks
79'
Lars Villiger
Daniel Mikolajewski
79'
77'
Alan Virginius
Bahereba Guirassy
77'
Stefan Bukinac
Isaac Schmidt
64'
Bahereba Guirassy
Assist: Isaac Schmidt
1-2
56'
Isaac Schmidt
Intervallo
1-1
Matteo Di Giusto
Rigore
38'
22'
Christian Fassnacht
0-1
Tyron Owusu
Mio Zimmermann
7'
Calcio d'inizio
AllenatoreJorg Portmann4-2-3-1
Formazione di partenza
|30
|Karlo Letica
|20
|Pius Dorn
|21
|Loic Luthi
|46
|Bung Meng Freimann
|22
|Ruben Dantas Fernandes
|80
|Mio Zimmermann 7'
|29
|Levin Winkler
|16
|Oscar Kabwit 90' +1
|11
|Matteo Di Giusto
|14
|Andrejs Ciganiks 79'
|19
|Daniel Mikolajewski 79'
Sostituti
|13
|Bung Hua Freimann 90' +1
|27
|Lars Villiger 79'
|7
|Aurelio Oehlers 79'
|1
|Simon Simoni
|34
|Demir Xhemalija
|24
|Tyron Owusu 7'
|10
|Lucas Ferreira
|15
|Nando Toggenburger
|9
|Adrian Grbic
4-2-3-1
AllenatoreGerardo Seoane
Formazione di partenza
|Marvin Keller
|1
|Lewin Blum
|27
|Moritz Jenz
|4
|Cedric Zesiger
|15
|77' Isaac Schmidt
|22
|Sandro Lauper
|30
|90' +1Armin Gigovic
|8
|90' +6Christian Fassnacht
|16
|90' +1Alvyn Sanches
|10
|77' Bahereba Guirassy
|12
|Samuel Essende
|99
Sostituti
|77' Stefan Bukinac
|33
|77' Alan Virginius
|7
|Joel Mall
|18
|Saidy Janko
|17
|Facinet Conte
|31
|Edin Etoski
|34
|90' +1Dominik Pech
|13
|90' +6Gregory Wuethrich
|5
|90' +1Kaly Sene
|9
LUCERNA - Lo Young Boys ha festeggiato in extremis. Dopo la sconfitta della scorsa settimana contro lo Zurigo, i gialloneri sono tornati al successo vincendo 3-2 a Lucerna. Un risultato che mette un pizzico di pressione al Lugano, ora a +6 e impegnato domani a San Gallo.
Passati due volte in vantaggio con Fassnacht e Guirassy, gli uomini di Seoane si sono fatti raggiungere in entrambe le occasioni: prima dal rigore di Di Giusto, poi dalla rete di Winkler. A regalare i tre punti ai bernesi ci ha pensato il solito Essende, a segno in pieno recupero e salito a quota 15 gol stagionali.
Nell'altra partita delle 18, il Sion ha travolto il Vaduz con un netto 4-0 grazie alla doppietta di Nivokazi e alle reti di Chouaref e Berdayes.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Lugano
|12
|34
|11
|1
|0
|36
|10
|26
|2
|Young Boys
|13
|28
|8
|4
|1
|41
|25
|16
|3
|Sion
|13
|26
|8
|2
|3
|29
|18
|11
|4
|Zurigo
|12
|20
|6
|2
|4
|25
|26
|-1
|5
|S.Gallo
|12
|19
|6
|1
|5
|19
|22
|-3
|6
|Servette
|12
|16
|5
|1
|6
|17
|16
|1
|7
|Basilea
|12
|14
|4
|2
|6
|18
|22
|-4
|8
|Lucerna
|13
|13
|3
|4
|6
|21
|28
|-7
|9
|Thun
|12
|13
|4
|1
|7
|24
|34
|-10
|10
|Vaduz
|13
|10
|3
|1
|9
|24
|29
|-5
|11
|Grasshopper
|12
|10
|2
|4
|6
|15
|28
|-13
|12
|FC Lausanne-Sport
|12
|6
|1
|3
|8
|11
|22
|-11
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 07.11.2026 21:10
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