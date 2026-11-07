Lo Young Boys si impone in pieno recupero a Lucerna

Passati due volte in vantaggio con Fassnacht e Guirassy, gli uomini di Seoane si sono fatti raggiungere in entrambe le occasioni: prima dal rigore di Di Giusto, poi dalla rete di Winkler. A regalare i tre punti ai bernesi ci ha pensato il solito Essende, a segno in pieno recupero e salito a quota 15 gol stagionali.

Nell'altra partita delle 18, il Sion ha travolto il Vaduz con un netto 4-0 grazie alla doppietta di Nivokazi e alle reti di Chouaref e Berdayes.