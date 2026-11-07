Ghisletta sanzionata con una multa

GIUBIASCO - Le segnalazioni sulle presunte irregolarità nella gestione di due partite hanno portato a sanzioni nei confronti della Responsabile Arbitri Simona Ghisletta e degli assistenti coinvolti. È quanto sostiene il Gruppo Arbitri Firmatari, che nelle scorse ora h inviato la comunicazione alle società affiliate alla FTC. In un comunicato diffuso dopo la serata informativa del 29 ottobre, i 55 arbitri che hanno sollevato il caso rivendicano la fondatezza delle proprie denunce (vedi tutti i dettagli qui) e criticano la gestione della vicenda da parte della Federazione.