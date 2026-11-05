«La squadra ci crede davvero»

Queste invece le parole di Alioski, autore del momentaneo 2-0: «Abbiamo affrontato questa squadra con grande rispetto e concentrazione. Volevamo assolutamente portare a casa i tre punti. Loro giocavano molto chiusi e concedevano pochi spazi, per questo è stato importante segnare subito. Il gol ci ha dato sicurezza e fiducia, perché a livello internazionale non è mai facile trovare la rete. Nel primo tempo abbiamo dominato, mentre nella ripresa abbiamo controllato la partita senza mai andare in affanno. Personalmente sono contento del gol segnato, perché è sempre bello trovare la rete, ma la cosa più importante era vincere come squadra. Abbiamo tante partite davanti e sono pronto a dare il mio contributo. Sono rientrato da un infortunio e ho potuto giocare 90 minuti. Bisogna sempre farsi trovare pronti quando si viene chiamati in causa. Primi in classifica? Andiamoci piano. Sono contento, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Stiamo attraversando un bel periodo e abbiamo qualità, però la testa deve essere già a San Gallo».