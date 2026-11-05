«La squadra ci crede davvero»
Mattia Croci-Torti e Alioski hanno commentato il convincente successo sul Kauno Zalgiris
Mattia Croci-Torti e Alioski hanno commentato il convincente successo sul Kauno Zalgiris
LUGANO - Una partita senza storia: il Lugano ha dominato e battuto i lituani del Kauno Zalgiris, volando in testa alla classifica di Conference League. «Siamo stati concentrati, solidi e pazienti - ha detto Mattia Croci-Torti - Era una squadra tosta da stanare, ma abbiamo disputato una partita seria e i miei giocatori hanno fatto molto bene. Dopo un ottimo primo tempo, abbiamo controllato la gara. Si poteva fare di più, ma bisogna anche considerare gli avversari. Loro sono cresciuti, mentre noi abbiamo forse abbassato un po' il ritmo. Ci sta. In difesa siamo stati molto ordinati».
Il Crus ha ben in mente quella che sono le priorità: «Sinceramente la Conference League non è il nostro obiettivo principale, per questo abbiamo cambiato alcune pedine. Chiaramente vincere in Europa fa sempre piacere. Sarebbe bello qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, perché è sempre bello esserci in Europa. Avremo tante partite davanti, quindi durante la pausa per le Nazionali cercheremo di riposare e farci trovare pronti».
Sui singoli il Mister si è espresso così: «Alioski e Kendouci hanno giocato dall'inizio e li ho visti bene. Sono giocatori importanti, anche se non trovano molto spazio, e dal campo mi hanno dato una bella risposta. Stasera non ci sono stati cali di tensione: i ragazzi hanno sempre fame. Questo periodo mi fa pensare che la squadra ci creda davvero. Anche la presenza del giovane Raffa in panchina è un bel segnale. È importante che un ragazzo abbia avuto questa possibilità. Si allena con noi e sta facendo molto bene».
Queste invece le parole di Alioski, autore del momentaneo 2-0: «Abbiamo affrontato questa squadra con grande rispetto e concentrazione. Volevamo assolutamente portare a casa i tre punti. Loro giocavano molto chiusi e concedevano pochi spazi, per questo è stato importante segnare subito. Il gol ci ha dato sicurezza e fiducia, perché a livello internazionale non è mai facile trovare la rete. Nel primo tempo abbiamo dominato, mentre nella ripresa abbiamo controllato la partita senza mai andare in affanno. Personalmente sono contento del gol segnato, perché è sempre bello trovare la rete, ma la cosa più importante era vincere come squadra. Abbiamo tante partite davanti e sono pronto a dare il mio contributo. Sono rientrato da un infortunio e ho potuto giocare 90 minuti. Bisogna sempre farsi trovare pronti quando si viene chiamati in causa. Primi in classifica? Andiamoci piano. Sono contento, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Stiamo attraversando un bel periodo e abbiamo qualità, però la testa deve essere già a San Gallo».