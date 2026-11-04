È un Como straripante

LENS - È un Como da sogno quello che ha vissuto una serata di Champions League destinata a entrare nella storia del club lariano, sempre più in ascesa. La squadra di Fabregas ha travolto il Lens in trasferta con un clamoroso 9-1, trascinata dalla tripletta di Douvikas e dalle reti di Paz, Da Cunha, Kempf, Liberali, Baturina e Papaccioli. Di Aguilar il gol del momentaneo 1-7 per i francesi. Un successo che proietta il Como al quarto posto con 9 punti dopo quattro giornate.