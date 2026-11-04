È un Como straripante
I lariani hanno fatto quello che hanno voluto a Lens, vincendo con un incredibile 9-1. Altra delusione per il Napoli, finito ko 4-1 a Oporto
Vittorie per Sommer e Kobel.
I lariani hanno fatto quello che hanno voluto a Lens, vincendo con un incredibile 9-1. Altra delusione per il Napoli, finito ko 4-1 a Oporto
Vittorie per Sommer e Kobel.
|40
|Robin Risser
|32
|Kyllian Antonio
|6
|Samson Baidoo
|14
|Matthieu Udol
|2
|Ruben Aguilar
|27
|Michael Cuisance
|10
|Florian Thauvin 70'
|21
|Amadou Haidara 70'
|22
|Michal Skoras 46'
|29
|Franjo Ivanovic 46'
|9
|Thorgan Hazard
|28
|Junior Kadile 70'
|8
|Yacine Titraoui
|4
|Nidal Celik
|1
|Regis Gurtner
|5
|Andrija Bulatovic 70'
|23
|Saud Abdulhamid 46'
|24
|Jonathan Gradit
|7
|Florian Sotoca
|16
|Mathieu Gorgelin
|38
|Mezian Soares 46'
|20
|Jean-Clair Todibo
|31
|Souleymane Sagnan
|Jean Butez
|1
|Yan Couto
|27
|Jacobo Ramon
|4
|72' Marc-Oliver Kempf
|2
|Alex Valle
|3
|58' Luis Milla
|6
|Maximo Perrone
|5
|58' Lucas Da Cunha
|7
|58' Nico Paz
|10
|Maxence Caqueret
|8
|61' Anastasios Douvikas
|9
|58' Martin Baturina
|20
|Robert Sanchez
|97
|Federico Grilli
|52
|72' Ivan Smolcic
|28
|58' Samuele Ricci
|21
|Alberto Dossena
|13
|61' Matteo Papaccioli
|54
|Lorenzo Luigi Ginelli
|12
|Bruno Silva
|16
|58' Mattia Liberali
|30
|99
|Diogo Costa
|52
|Martim Fernandes 67'
|5
|Jan Bednarek
|4
|Jakub Kiwior
|20
|Alberto Costa
|10
|Gabriel Veiga 78'
|13
|Pablo Rosario
|8
|Victor Mow Froholdt
|11
|Eduardo Gabriel Aquino Cossa 78'
|19
|Andre Silva 56'
|17
|Borja Sainz 67'
|16
|In-Beom Hwang 78'
|74
|Francisco Moura
|29
|Santiago Gimenez 67'
|24
|Joao Costa
|12
|Zaidu Sanusi 67'
|22
|Alan Varela
|77
|Oskar Pietuszewski
|18
|Nehuen Perez
|42
|Seko Fofana 78'
|9
|Samuel Aghehowa 56'
|33
|Joao Victor de Souza Menezes
|14
|Claudio Ramos
|Alex Meret
|1
|Sam Beukema
|31
|Amir Rrahmani
|13
|Rafa Marin
|16
|81' Matteo Politano
|21
|78' Frank Anguissa
|99
|Billy Gilmour
|6
|Scott McTominay
|8
|78' Antonio Vergara
|26
|Kevin De Bruyne
|11
|Rasmus Hoejlund
|19
|81' Lorenzo Lucca
|20
|78' Noa Lang
|70
|Vanja Milinkovic-Savic
|32
|78' Giovane Nascimento
|23
|Claudio Lieto
|40
|Nikita Contini
|14
|Andrea Chiummariello
|38
LENS - È un Como da sogno quello che ha vissuto una serata di Champions League destinata a entrare nella storia del club lariano, sempre più in ascesa. La squadra di Fabregas ha travolto il Lens in trasferta con un clamoroso 9-1, trascinata dalla tripletta di Douvikas e dalle reti di Paz, Da Cunha, Kempf, Liberali, Baturina e Papaccioli. Di Aguilar il gol del momentaneo 1-7 per i francesi. Un successo che proietta il Como al quarto posto con 9 punti dopo quattro giornate.
Serata amara, invece, per l'altra italiana impegnata, il Napoli, sconfitto 4-1 sul campo del Porto. Ai campani non è bastato il gol del momentaneo 1-1 firmato da McTominay: i portoghesi si sono imposti grazie alle reti di Bednarek, Veiga, Kiwior e Samu su rigore. Dopo quattro partite, gli uomini di Allegri hanno raccolto appena tre punti e si trovano attualmente fuori dalle prime 24 posizioni, quelle che garantiscono l'accesso alla fase successiva della competizione.
Ha dovuto sudare parecchio il Manchester City per superare il Lipsia, battuto 3-2 al termine di una sfida combattuta. A decidere l'incontro è stato il solito Haaland, autore del gol vittoria al 78'.
Come già accaduto contro la Roma, il Real Madrid ha giocato con il fuoco prima di conquistare i tre punti. Sotto 2-1 fino al 78' contro l'AEK Atene, la squadra di José Mourinho è riuscita a ribaltare il risultato grazie alle reti di Mbappé e Valverde nei minuti di recupero. Di Bellingham l'altra rete madridista, che aveva permesso al Real di trovare il momentaneo 1-1.
Da segnalare infine che il Borussia Dortmund di Kobel ha sconfitto 2-1 il Betis Siviglia, mentre il Bruges di Sommer (alla terza affermazione in quattro gare) si è imposto con il medesimo risultato sul campo del PSV.
Così nelle altre partite: Fenerbahce-Liverpool 3-2, Slavia Praga-Arsenal 1-2 e Viking FK-Sabah FK 4-1.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Paris Saint Germain
|4
|12
|4
|0
|0
|20
|5
|15
|2
|Real Madrid
|4
|12
|4
|0
|0
|13
|7
|6
|3
|Barcelona
|4
|9
|3
|0
|1
|14
|6
|8
|4
|Aston Villa
|4
|9
|3
|0
|1
|12
|6
|6
|5
|Liverpool FC
|4
|9
|3
|0
|1
|14
|10
|4
|6
|Sporting CP
|4
|9
|3
|0
|1
|8
|4
|4
|7
|Real Betis
|3
|9
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|8
|Bayern Monaco
|4
|8
|2
|2
|0
|12
|5
|7
|9
|Arsenal FC
|3
|7
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|Vfb Stuttgart
|4
|7
|2
|1
|1
|7
|4
|3
|11
|Como
|3
|6
|2
|0
|1
|10
|5
|5
|12
|Manchester City
|3
|6
|2
|0
|1
|9
|5
|4
|13
|Club Brugge
|3
|6
|2
|0
|1
|9
|6
|3
|14
|Inter
|4
|6
|2
|0
|2
|8
|6
|2
|15
|LASK
|4
|6
|2
|0
|2
|10
|9
|1
|16
|Borussia Dortmund
|3
|6
|2
|0
|1
|5
|4
|1
|17
|Manchester United
|4
|6
|2
|0
|2
|8
|8
|0
|18
|Galatasaray
|4
|6
|2
|0
|2
|8
|9
|-1
|19
|Fenerbahce Istanbul
|4
|5
|1
|2
|1
|6
|11
|-5
|20
|Roma
|4
|4
|1
|1
|2
|10
|8
|2
|21
|Shakhtar Donetsk
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|4
|0
|22
|PSV Eindhoven
|3
|4
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|23
|Atletico Madrid
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|24
|Bodoe/Glimt
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|25
|Napoli
|3
|3
|1
|0
|2
|5
|7
|-2
|26
|Sabah FK
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|27
|Lens
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|28
|Rb Leipzig
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|8
|-5
|29
|Villarreal CF
|4
|3
|1
|0
|3
|8
|14
|-6
|30
|Aek Athens
|4
|3
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|31
|Feyenoord Rotterdam
|4
|3
|1
|0
|3
|4
|11
|-7
|32
|Slavia Prague
|3
|1
|0
|1
|2
|4
|7
|-3
|33
|Viking
|3
|1
|0
|1
|2
|5
|9
|-4
|34
|Lille
|4
|1
|0
|1
|3
|4
|10
|-6
|35
|FC Porto
|3
|0
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|36
|Slovan Bratislava
|4
|0
|0
|0
|4
|1
|17
|-16