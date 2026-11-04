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CHAMPIONS LEAGUE

È un Como straripante

I lariani hanno fatto quello che hanno voluto a Lens, vincendo con un incredibile 9-1. Altra delusione per il Napoli, finito ko 4-1 a Oporto
È un Como straripante
IMAGO / Jonathan Moscrop
di Fabrizio BerettaGiornalista
È un Como straripante
I lariani hanno fatto quello che hanno voluto a Lens, vincendo con un incredibile 9-1. Altra delusione per il Napoli, finito ko 4-1 a Oporto
Vittorie per Sommer e Kobel.
Champions League04.11.2026
Lens
1 - 9
Como
Champions League04.11.2026
FC Porto
4 - 1
Napoli
CALCIO: Risultati e classifiche

LENS - È un Como da sogno quello che ha vissuto una serata di Champions League destinata a entrare nella storia del club lariano, sempre più in ascesa. La squadra di Fabregas ha travolto il Lens in trasferta con un clamoroso 9-1, trascinata dalla tripletta di Douvikas e dalle reti di Paz, Da Cunha, Kempf, Liberali, Baturina e Papaccioli. Di Aguilar il gol del momentaneo 1-7 per i francesi. Un successo che proietta il Como al quarto posto con 9 punti dopo quattro giornate.

Serata amara, invece, per l'altra italiana impegnata, il Napoli, sconfitto 4-1 sul campo del Porto. Ai campani non è bastato il gol del momentaneo 1-1 firmato da McTominay: i portoghesi si sono imposti grazie alle reti di Bednarek, Veiga, Kiwior e Samu su rigore. Dopo quattro partite, gli uomini di Allegri hanno raccolto appena tre punti e si trovano attualmente fuori dalle prime 24 posizioni, quelle che garantiscono l'accesso alla fase successiva della competizione.

Ha dovuto sudare parecchio il Manchester City per superare il Lipsia, battuto 3-2 al termine di una sfida combattuta. A decidere l'incontro è stato il solito Haaland, autore del gol vittoria al 78'.

Come già accaduto contro la Roma, il Real Madrid ha giocato con il fuoco prima di conquistare i tre punti. Sotto 2-1 fino al 78' contro l'AEK Atene, la squadra di José Mourinho è riuscita a ribaltare il risultato grazie alle reti di Mbappé e Valverde nei minuti di recupero. Di Bellingham l'altra rete madridista, che aveva permesso al Real di trovare il momentaneo 1-1.

Da segnalare infine che il Borussia Dortmund di Kobel ha sconfitto 2-1 il Betis Siviglia, mentre il Bruges di Sommer (alla terza affermazione in quattro gare) si è imposto con il medesimo risultato sul campo del PSV.

Così nelle altre partite: Fenerbahce-Liverpool 3-2, Slavia Praga-Arsenal 1-2 e Viking FK-Sabah FK 4-1.

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CLASSIFICA
Champions League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Paris Saint Germain41240020515
2Real Madrid4124001376
3Barcelona493011468
4Aston Villa493011266
5Liverpool FC4930114104
6Sporting CP49301844
7Real Betis39300743
8Bayern Monaco482201257
9Arsenal FC37210624
10Vfb Stuttgart47211743
11Como362011055
12Manchester City36201954
13Club Brugge36201963
14Inter46202862
15LASK462021091
16Borussia Dortmund36201541
17Manchester United46202880
18Galatasaray4620289-1
19Fenerbahce Istanbul45121611-5
20Roma441121082
21Shakhtar Donetsk44112440
22PSV Eindhoven34111220
23Atletico Madrid4411245-1
24Bodoe/Glimt4411249-5
25Napoli3310257-2
26Sabah FK3310236-3
27Lens3310237-4
28Rb Leipzig3310238-5
29Villarreal CF43103814-6
30Aek Athens43103511-6
31Feyenoord Rotterdam43103411-7
32Slavia Prague3101247-3
33Viking3101259-4
34Lille41013410-6
35FC Porto3000326-4
36Slovan Bratislava40004117-16
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 04.11.2026 22:10
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