Il Kauno Zalgiris pensando al San Gallo
Questa sera alle 21 il Lugano proverà a calare il tris di vittorie dopo i primi due successi contro Stella Rossa e Getafe
Questa sera alle 21 il Lugano proverà a calare il tris di vittorie dopo i primi due successi contro Stella Rossa e Getafe
LUGANO - Due partite di Conference League, altrettante vittorie contro avversarie di tutto rispetto come Stella Rossa e Getafe. I bianconeri, reduci da una domenica che li ha visti volare a +9 sullo Young Boys in campionato, si preparano a ospitare i lituani del Kauno Zalgiris, freschi di titolo nazionale conquistato grazie al successo per 4-1 di sabato contro l'Hegelmann. Non saranno della partita Hannes Delcroix - alle prese con un infortunio al flessore destro e con tempi di recupero ancora incerti - e Dereck Moncada, tenuto precauzionalmente a riposo dopo la contusione al fianco sinistro rimediata contro il Basilea.
Sulla carta, un impegno abbordabile. Di fronte ci saranno infatti la squadra con il miglior attacco della competizione - il Lugano, con otto gol segnati - e quella con la peggior difesa, sempre con otto reti, ma subite. Nelle prime due uscite, il Kauno ha perso contro Brighton (4-0) e Brann (4-1). La sfida dell'AIL Arena sembra dunque avere un pronostico scontato, ma guai a sottovalutare le insidie. Zanotti e compagni dovranno soprattutto evitare cali di tensione dopo l'importante vittoria sul Basilea, che ha allungato a 22 la serie di partite stagionali senza sconfitte.
Anche il rendimento europeo in trasferta degli avversari di stasera sembra giocare a favore dei ticinesi: nelle ultime quattro gare continentali lontano da casa, preliminari compresi, i lituani non hanno segnato nemmeno un gol, incassandone ben 12. Un altro dato che sorride ai sottocenerini.
Per i bianconeri sarà una settimana dal doppio impegno: domenica li attende infatti la difficile trasferta a San Gallo, contro una squadra in salute, reduce da tre vittorie nelle ultime quattro partite. Dal canto suo lo Young Boys sarà impegnato il giorno prima in quel di Lucerna.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Panathinaikos Athens
|2
|6
|2
|0
|0
|7
|2
|5
|2
|Lugano
|2
|6
|2
|0
|0
|8
|4
|4
|3
|Brann
|2
|6
|2
|0
|0
|6
|2
|4
|4
|Trabzonspor
|2
|6
|2
|0
|0
|6
|2
|4
|5
|Twente
|2
|6
|2
|0
|0
|5
|1
|4
|6
|Monaco
|2
|6
|2
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|St.Truiden
|2
|6
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|8
|Hnk Hajduk Split
|2
|6
|2
|0
|0
|3
|1
|2
|9
|Brighton
|2
|4
|1
|1
|0
|4
|0
|4
|10
|FC Copenhagen
|2
|4
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|11
|Cs Universitatea Craiova
|2
|4
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|12
|Mjaellby
|2
|4
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|13
|Ajax
|2
|3
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|14
|Fk Borac Banja Luka
|2
|3
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|15
|Atalanta
|2
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|16
|Braga
|2
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|17
|Gent
|2
|3
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|18
|SC Freiburg
|2
|3
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|19
|FC Nordsjaelland
|2
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|20
|KF Egnatia Rrogozhine
|2
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|21
|Riga Fc
|2
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|22
|FK Crvena Zvezda
|2
|1
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|23
|CSKA Sofia
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|24
|Jablonec
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|25
|FC Midtjylland
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|26
|AGF
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|27
|Pafos Fc
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|28
|Hearts
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|29
|FC Iberia 1999
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|30
|Getafe CF
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|6
|-3
|31
|Kairat Almaty
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|6
|-4
|32
|Thun
|2
|0
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|33
|Lincoln Red Imps
|2
|0
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|34
|KuPS
|2
|0
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|35
|Inter Club D Escaldes
|2
|0
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|36
|FK Kauno Zalgiris
|2
|0
|0
|0
|2
|1
|8
|-7