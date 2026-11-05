Cerca e trova immobili
Segnalaci
CONFERENCE LEAGUE

Il Kauno Zalgiris pensando al San Gallo

Questa sera alle 21 il Lugano proverà a calare il tris di vittorie dopo i primi due successi contro Stella Rossa e Getafe
Il Kauno Zalgiris pensando al San Gallo
TiPress
di Fabrizio BerettaGiornalista
Il Kauno Zalgiris pensando al San Gallo
Questa sera alle 21 il Lugano proverà a calare il tris di vittorie dopo i primi due successi contro Stella Rossa e Getafe
Conference League05.11.2026
Lugano
21:00
FK Kauno Zalgiris
CALCIO: Risultati e classifiche

LUGANO - Due partite di Conference League, altrettante vittorie contro avversarie di tutto rispetto come Stella Rossa e Getafe. I bianconeri, reduci da una domenica che li ha visti volare a +9 sullo Young Boys in campionato, si preparano a ospitare i lituani del Kauno Zalgiris, freschi di titolo nazionale conquistato grazie al successo per 4-1 di sabato contro l'Hegelmann. Non saranno della partita Hannes Delcroix - alle prese con un infortunio al flessore destro e con tempi di recupero ancora incerti - e Dereck Moncada, tenuto precauzionalmente a riposo dopo la contusione al fianco sinistro rimediata contro il Basilea.

Sulla carta, un impegno abbordabile. Di fronte ci saranno infatti la squadra con il miglior attacco della competizione - il Lugano, con otto gol segnati - e quella con la peggior difesa, sempre con otto reti, ma subite. Nelle prime due uscite, il Kauno ha perso contro Brighton (4-0) e Brann (4-1). La sfida dell'AIL Arena sembra dunque avere un pronostico scontato, ma guai a sottovalutare le insidie. Zanotti e compagni dovranno soprattutto evitare cali di tensione dopo l'importante vittoria sul Basilea, che ha allungato a 22 la serie di partite stagionali senza sconfitte.

CONFERENCE LEAGUE
Il Lugano di coppa prova a rimanere perfetto

Anche il rendimento europeo in trasferta degli avversari di stasera sembra giocare a favore dei ticinesi: nelle ultime quattro gare continentali lontano da casa, preliminari compresi, i lituani non hanno segnato nemmeno un gol, incassandone ben 12. Un altro dato che sorride ai sottocenerini.

Per i bianconeri sarà una settimana dal doppio impegno: domenica li attende infatti la difficile trasferta a San Gallo, contro una squadra in salute, reduce da tre vittorie nelle ultime quattro partite. Dal canto suo lo Young Boys sarà impegnato il giorno prima in quel di Lucerna.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
CLASSIFICA
Conference League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Panathinaikos Athens26200725
2Lugano26200844
3Brann26200624
4Trabzonspor26200624
5Twente26200514
6Monaco26200514
7St.Truiden26200303
8Hnk Hajduk Split26200312
9Brighton24110404
10FC Copenhagen24110523
11Cs Universitatea Craiova24110422
12Mjaellby24110312
13Ajax23101321
14Fk Borac Banja Luka23101321
15Atalanta23101330
16Braga2310123-1
17Gent2310112-1
18SC Freiburg2310135-2
19FC Nordsjaelland22020330
20KF Egnatia Rrogozhine22020220
21Riga Fc22020220
22FK Crvena Zvezda2101145-1
23CSKA Sofia2101134-1
24Jablonec2101123-1
25FC Midtjylland2101112-1
26AGF2101112-1
27Pafos Fc2101124-2
28Hearts2101113-2
29FC Iberia 19992101113-2
30Getafe CF2101136-3
31Kairat Almaty2101126-4
32Thun2000202-2
33Lincoln Red Imps2000226-4
34KuPS2000226-4
35Inter Club D Escaldes2000215-4
36FK Kauno Zalgiris2000218-7
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 05.11.2026 07:10
calcioconference leaguekauno zalgirislugano
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età
LIVE
FOCUS
2 gior
22

Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età

«Un escrem... incazz...». Il post del consigliere comunale suscita sdegno
LIVE
LOCARNO
2 gior
148
218

«Un escrem... incazz...». Il post del consigliere comunale suscita sdegno

Notte di fuoco: e al mattino scattano le manette
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Notte di fuoco: e al mattino scattano le manette

Scooter danneggiato dal richiedente l'asilo, il meccanico: «Lo riparo gratis»
LIVE
BALERNA
2 gior
105
223

Scooter danneggiato dal richiedente l'asilo, il meccanico: «Lo riparo gratis»

La mamma dice che il figlio non ha ucciso nessuno
LIVE
CANTONE
1 gior

La mamma dice che il figlio non ha ucciso nessuno

Chikungunya in Ticino, i quattro contagiati vivono nello stesso quartiere
LIVE
CANTONE
16 ore
15
37

Chikungunya in Ticino, i quattro contagiati vivono nello stesso quartiere

Febbre Chikungunya, quattro casi autoctoni
LIVE
CANTONE
21 ore
14
63

Febbre Chikungunya, quattro casi autoctoni

«Ci hanno rubato 15mila franchi di gioielli»: il video del furto lampo
LIVE
MUZZANO
1 gior
34
76

«Ci hanno rubato 15mila franchi di gioielli»: il video del furto lampo

Lo "tsunami blu" travolge Trump: «Abbiamo sconfitto Golia»
LIVE
STATI UNITI
1 gior
21
141

Lo "tsunami blu" travolge Trump: «Abbiamo sconfitto Golia»

Shock in Spagna: morto dopo un intervento sconsiderato in campo
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
1 gior
8

Shock in Spagna: morto dopo un intervento sconsiderato in campo

La polizia cambia look: dopo 20 anni arriva la nuova divisa
LIVE
CANTONE
3 gior
37
114

La polizia cambia look: dopo 20 anni arriva la nuova divisa

Paolo Belli rompe il silenzio dopo la tragedia: «Ho deciso di tornare»
LIVE
ITALIA
1 gior
21

Paolo Belli rompe il silenzio dopo la tragedia: «Ho deciso di tornare»

Dopo la lite spunta la lama: grave un uomo
LIVE
BELLINZONA
2 gior
29
63

Dopo la lite spunta la lama: grave un uomo

Moon&Stars porta altre due stelle sul palco di Piazza Grande
LIVE
LOCARNO
15 ore
34

Moon&Stars porta altre due stelle sul palco di Piazza Grande

Autostrade a 80 km/h? «Le auto elettriche devono poter viaggiare a 120 all'ora»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
45
177

Autostrade a 80 km/h? «Le auto elettriche devono poter viaggiare a 120 all'ora»

TVsvizzera chiude i battenti (e taglia)
LIVE
CANTONE
21 ore
5
78

TVsvizzera chiude i battenti (e taglia)

Agenti, strade chiuse e più di mille delegati per una Lugano inedita
LIVE
CANTONE
2 gior
44
141

Agenti, strade chiuse e più di mille delegati per una Lugano inedita

Accoltellamento, "fuga" e ritrovamento: il video del fermo
LIVE
BELLINZONA
14 ore

Accoltellamento, "fuga" e ritrovamento: il video del fermo

Frontalieri, cambia la tassa sulla salute: quota fissa tra 30 e 150 euro
LIVE
CONFINE
1 gior
19
40

Frontalieri, cambia la tassa sulla salute: quota fissa tra 30 e 150 euro

Lavorano fino a 51 ore a settimana: «È intollerabile»
LIVE
CANTONE
2 gior
40
78

Lavorano fino a 51 ore a settimana: «È intollerabile»

«Sì, ho scritto un post di getto. Ero arrabbiato e ho usato parole volgari»
LIVE
LOCARNO
1 gior
67
112

«Sì, ho scritto un post di getto. Ero arrabbiato e ho usato parole volgari»

Clamoroso al California: forse si riapre
LIVE
BALERNA
1 gior
20
34

Clamoroso al California: forse si riapre

«489 metri quadri di bosco da abbattere: è davvero necessario?»
LIVE
LUGANO
2 gior
9
118

«489 metri quadri di bosco da abbattere: è davvero necessario?»

Proiettile in casa, attraversa due porte e si conficca nel muro
LIVE
BREGAGLIA (GR)
1 gior
12
58

Proiettile in casa, attraversa due porte e si conficca nel muro

Batosta per Trump: Camera e Senato ai democratici (e spunta Mr. Veto)
LIVE
STATI UNITI
1 gior
8
68

Batosta per Trump: Camera e Senato ai democratici (e spunta Mr. Veto)

«Erezioni più forti» con gli Honey Pack? Swissmedic avverte: «Fate attenzione»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
7
52

«Erezioni più forti» con gli Honey Pack? Swissmedic avverte: «Fate attenzione»

Ha rischiato la paralisi, ha vinto tanto: Michelle Gisin si ritira
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
9
65

Ha rischiato la paralisi, ha vinto tanto: Michelle Gisin si ritira

A piedi in autostrada: 19enne travolta e uccisa da diversi veicoli
LIVE
FRIBURGO
2 gior
6

A piedi in autostrada: 19enne travolta e uccisa da diversi veicoli

Chikungunya: cosa c'è da sapere sul virus dallo strano nome
LIVE
CANTONE
20 ore
12
28

Chikungunya: cosa c'è da sapere sul virus dallo strano nome

Truffa da 58mila franchi sui voli Swiss ed Easyjet: il piano di una coppia francese
LIVE
SVIZZERA
2 gior
7
41

Truffa da 58mila franchi sui voli Swiss ed Easyjet: il piano di una coppia francese

«Wüthrich non è mai stato convinto»
LIVE
HCAP
1 gior
26
36

«Wüthrich non è mai stato convinto»

Attacchi hacker ai frigoriferi: ci hanno provato anche con Coop
LIVE
EUROPA / SVIZZERA
2 gior
7
60

Attacchi hacker ai frigoriferi: ci hanno provato anche con Coop

Da Berna... un "regalo" a Roma, che ringrazia
LIVE
CRANS-MONTANA
20 ore
42
174

Da Berna... un "regalo" a Roma, che ringrazia

Un gigante da 120 tonnellate è arrivato alla Morettina
LIVE
LOCARNO
17 ore
11

Un gigante da 120 tonnellate è arrivato alla Morettina

Dischi in faccia e ossa rotte: partita dell'orrore in Seconda lega
LIVE
BERNA
2 gior
19

Dischi in faccia e ossa rotte: partita dell'orrore in Seconda lega

Al Lis chi si ammala rischia di perdere parte dello stipendio
LIVE
LUGANO
3 gior
37
77

Al Lis chi si ammala rischia di perdere parte dello stipendio

Serena è stata ritrovata
LIVE
CANTONE
2 gior
14
49

Serena è stata ritrovata

Attacco ai frigoriferi dei supermercati: «Temperature a 50 gradi»
LIVE
EUROPA
2 gior
17
59

Attacco ai frigoriferi dei supermercati: «Temperature a 50 gradi»

«Ticino indietro, ma non demordo»: Jonas si batte per far tornare i conti
LIVE
MOTTO
2 gior
2
25

«Ticino indietro, ma non demordo»: Jonas si batte per far tornare i conti

Natale 2026, ecco le quattro domeniche di apertura straordinaria dei negozi
LIVE
CANTONE
2 gior
1
27

Natale 2026, ecco le quattro domeniche di apertura straordinaria dei negozi

Che Ambrì!
LIVE
HCAP - L'ANALISI
3 gior
16
88

Che Ambrì!

Giostra bloccata a 85 metri d'altezza: passeggeri sospesi nel vuoto per oltre un'ora
LIVE
BASILEA CITTÀ
1 gior
16

Giostra bloccata a 85 metri d'altezza: passeggeri sospesi nel vuoto per oltre un'ora

Gobbi punge Berna: «Una disparità che lascia profonda amarezza»
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
17 ore
33
129

Gobbi punge Berna: «Una disparità che lascia profonda amarezza»

Elis Roselli, l'apprendista premiato sul Tamaro
LIVE
CANTONE
1 gior
4
37

Elis Roselli, l'apprendista premiato sul Tamaro

Trump perde: tutti verso franco e yen. E cosa cambierà per i dazi?
LIVE
MERCATI FINANZIARI
1 gior
17

Trump perde: tutti verso franco e yen. E cosa cambierà per i dazi?

«Anche chi lavora oggi è in difficoltà»
LIVE
CANTONE
3 gior
35
43

«Anche chi lavora oggi è in difficoltà»

Si avvicinano da direzioni opposte, poi lo schianto: il video
LIVE
NEPAL
1 gior

Si avvicinano da direzioni opposte, poi lo schianto: il video

Un tempo è finito
LIVE
HCL - L'ANALISI
2 gior
25
30

Un tempo è finito

ULTIME NOTIZIE SPORT
È un Como da sballo, nove gol al Lens!
LIVE
CHAMPIONS LEAGUE
10 ore
1
9

È un Como da sballo, nove gol al Lens!

Frivolezze e agopuntura: Lindsey Vonn si prepara all'operazione
LIVE
NEW YORK
11 ore
7

Frivolezze e agopuntura: Lindsey Vonn si prepara all'operazione

Un finale di stagione da applausi per Filippo Colombo
LIVE
MTB
12 ore
2
5

Un finale di stagione da applausi per Filippo Colombo

Sconfitto a Parigi, Djokovic non ci sarà a Torino
LIVE
TENNIS
12 ore
8

Sconfitto a Parigi, Djokovic non ci sarà a Torino

Le prime parole di Owono dopo l'intervento costato la vita a Jesús de Miguel
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
14 ore
8
13

Le prime parole di Owono dopo l'intervento costato la vita a Jesús de Miguel

Leclerc diventa papà e... non partecipa al Gran Premio
LIVE
PRINCIPATO DI MONACO
16 ore
1
21

Leclerc diventa papà e... non partecipa al Gran Premio

«Antonelli era disperato»
LIVE
FORMULA 1
22 ore
4
19

«Antonelli era disperato»

«Quando si parla di uno psicologo, alcuni pensano che tu sia matto»
LIVE
CALCIO
1 gior
5

«Quando si parla di uno psicologo, alcuni pensano che tu sia matto»

L'Inter dimentica il derby, la Roma rovina tutto (ancora una volta)
LIVE
CHAMPIONS LEAGUE
1 gior
5

L'Inter dimentica il derby, la Roma rovina tutto (ancora una volta)

Morte per il pallone, moglie e figlia erano in tribuna
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
1 gior
20

Morte per il pallone, moglie e figlia erano in tribuna