Il Kauno Zalgiris pensando al San Gallo

Sulla carta, un impegno abbordabile. Di fronte ci saranno infatti la squadra con il miglior attacco della competizione - il Lugano, con otto gol segnati - e quella con la peggior difesa, sempre con otto reti, ma subite. Nelle prime due uscite, il Kauno ha perso contro Brighton (4-0) e Brann (4-1). La sfida dell'AIL Arena sembra dunque avere un pronostico scontato, ma guai a sottovalutare le insidie. Zanotti e compagni dovranno soprattutto evitare cali di tensione dopo l'importante vittoria sul Basilea, che ha allungato a 22 la serie di partite stagionali senza sconfitte.