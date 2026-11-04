TENNIS
Sconfitto a Parigi, Djokovic non ci sarà a Torino
Novak Djokovic è stato eliminato già al debutto al Masters 1000 di Parigi. Sconfitto dal qualificato Rinky Hijikata, il serbo vede svanire le sue speranze di qualificarsi per le Finals.
IMAGO/Anadolu Agency
Sconfitto a Parigi, Djokovic non ci sarà a Torino
Novak Djokovic è stato eliminato già al debutto al Masters 1000 di Parigi. Sconfitto dal qualificato Rinky Hijikata, il serbo vede svanire le sue speranze di qualificarsi per le Finals.
TENNIS - Il serbo Novak Djokovic, 39 anni, è stato eliminato mercoledì al secondo turno del Masters 1000 di Parigi. A batterlo, con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-3, è stato l’australiano Rinky Hijikata, numero 83 al mondo e proveniente dalle qualificazioni.
L’ex numero uno del mondo, 11° nella Race, è così definitivamente fuori dalla corsa per le ATP Finals, in programma a Torino dal 15 al 22 novembre. Il torneo riunisce i migliori otto giocatori della stagione, ma dovrà fare a meno anche di Jannik Sinner (numero 2 mondiale), fermato da un infortunio.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT