Lavorano fino a 51 ore a settimana: «È intollerabile»

BELLINZONA - Ridurre l'orario di lavoro a 35 ore settimanali, comprese le lezioni, e garantire 13 settimane di ferie all'anno, senza tagli agli stipendi. Sono le principali rivendicazioni del Sindacato Indipendente degli Studenti e Apprendisti (SISA), che denuncia le condizioni lavorative e formative degli apprendisti nel settore agricolo svizzero.