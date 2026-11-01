«Ti curano solo se sei ricco»

Ma le delusioni non sono finite qui. Bruni è stata anche esclusa dal progetto federale per il biennio che porterà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. «Non rispettavo nessun criterio d’accesso. Ma che mai avrei potuto soddisfare essendomi rotta un tendine ai campionati italiani che ho sempre onorato e vincendone anche 12», scrive, ricordando anche le cinque finali di Diamond League e le partecipazioni alle finali mondiali, olimpiche ed europee.

Nel mirino dell'atleta c'è il sistema AEC (Atletica Élite Club), che a suo giudizio premia i risultati senza garantire continuità nel sostegno. «Non comprenderò mai il senso d’investire soldi e supporto nei primi due anni di un ciclo olimpico e poi, di fronte a un’atleta operata, non investire nel biennio finale». Per Bruni, il meccanismo è semplice: «Se li ottieni, sei dentro. Se t’infortuni e non li ottieni, sei fuori».