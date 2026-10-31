MOTOGP
Acosta si prende la Sprint
Jorge Martin ha deciso di non scendere in pista
IMAGO / NurPhoto
Acosta si prende la Sprint
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Acosta si prende la Sprint
Jorge Martin ha deciso di non scendere in pista
Marquez ha ora 19 punti di vantaggio in classifica.
Acosta si prende la Sprint
Jorge Martin ha deciso di non scendere in pista
Marquez ha ora 19 punti di vantaggio in classifica.
SEPANG - La Sprint della Malesia ha incoronato un vincitore a sorpresa. Perso per strada Jorge Martin, che ha deciso di non scendere in pista per tutto il weekend dopo l’infortunio della scorsa settimana («Non avevo il controllo della moto», ha dichiarato), a festeggiare non è stato il favoritissimo Marc Marquez. A trionfare è stato Pedro Acosta che, approfittando di una pista “guidabile” - appena chiusa la prova è "arrivato" un diluvio -, ha preceduto proprio Marc (+0”578) e Marco Bezzecchi (+1”3). Quarto posto per Ogura, che ha preceduto Di Giannantonio e Bagnaia.
Il risultato ha premiato soprattutto Marquez, ora leader della classifica con 19 lunghezze di margine su Martin. Terzo Bezzecchi a “-52”.
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