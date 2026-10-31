Acosta si prende la Sprint

SEPANG - La Sprint della Malesia ha incoronato un vincitore a sorpresa. Perso per strada Jorge Martin, che ha deciso di non scendere in pista per tutto il weekend dopo l’infortunio della scorsa settimana («Non avevo il controllo della moto», ha dichiarato), a festeggiare non è stato il favoritissimo Marc Marquez. A trionfare è stato Pedro Acosta che, approfittando di una pista “guidabile” - appena chiusa la prova è "arrivato" un diluvio -, ha preceduto proprio Marc (+0”578) e Marco Bezzecchi (+1”3). Quarto posto per Ogura, che ha preceduto Di Giannantonio e Bagnaia.