Derby da brividi: l'Ambrì vuole spezzare la maledizione di Halloween
Nei due precedenti disputati il 31 ottobre ha sempre vinto il Lugano. Domani i biancoblù proveranno a cambiare la storia davanti al proprio pubblico.
AMBRÌ - Dolcetto o scherzetto? Domani va in scena il derby di Halloween. Sarà il numero 265 della storia, il 237esimo in LNA e il 131esimo in Leventina. Ma soprattutto, sarà il terzo disputato il 31 ottobre. I precedenti sorridono al Lugano, che guida il bilancio complessivo con 160 vittorie contro le 91 dell'Ambrì, oltre a 13 pareggi. In Leventina, però, la musica cambia: a "comandare" sono i biancoblù, seppur di misura, con 63 successi contro i 59 bianconeri (e otto pareggi).
Chi si porterà a casa il dolcetto e chi dovrà accontentarsi dello scherzetto? A giudicare dalla forma delle due squadre - Ambrì secondo con 29 punti, Lugano decimo a quota 22 - e dalla situazione delle rispettive infermerie, con quella biancoblù praticamente vuota e quella bianconera decisamente affollata, il pronostico pende dalla parte dei leventinesi. Ma il derby, si sa, fa storia a sé. E spesso sono proprio le squadre meno accreditate, magari in difficoltà e con qualche assenza di troppo, a trovare le risorse per ribaltare il pronostico.
Due precedenti, due scherzetti bianconeri
Il 31 ottobre è una data speciale nella storia della stracantonale. Proprio 62 anni fa, infatti, si giocò il primo derby ticinese. Era un sabato, come domani, e la sfida - valida per la Coppa Svizzera - andò in scena alla Resega. Anche allora a spuntarla fu la squadra sulla carta sfavorita: il Lugano. Appena promosso nell'allora LNB, il club bianconero superò 5-4 dopo i supplementari un Ambrì-Piotta appena retrocesso dalla LNA. Il primo scherzetto era servito.
Cinquant'anni più tardi, sempre la sera di Halloween, arrivò il secondo capitolo. Era un venerdì e il teatro della sfida fu ancora la Resega. A festeggiare furono nuovamente i padroni di casa, vittoriosi per 3-1. A mettere il sigillo sul successo ci pensò Pettersson, con una rete arrivata addirittura a 59'59". Un altro scherzetto firmato Lugano.
Il primo Halloween alla Gottardo Arena
Domani, per la prima volta, il derby del 31 ottobre si giocherà in Leventina, sul ghiaccio della Gottardo Arena. Riuscirà l'Ambrì a interrompere la tradizione e a strappare il dolcetto ai bianconeri? Magari prendendo spunto da Schnarr, che nei giorni scorsi si è divertito a "spaventare" i compagni di squadra. Saprà fare altrettanto con gli avversari?
Per conoscere la risposta bisognerà attendere domani. Prima, però, i biancoblù hanno un altro appuntamento importante: questa sera affronteranno gli ZSC Lions nella sfida al vertice. Ingaggio d'inizio alle 19.45 alla Swiss Life Arena.
💀😱😆📦 https://t.co/RLollqGWce— HC Ambrì Piotta (@HCAP1937) October 29, 2026
|PL
|Punti
|W
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Zurigo
|16
|42
|15
|1
|67
|35
|32
|2
|Ambrì
|16
|29
|10
|6
|50
|46
|4
|3
|Langnau
|18
|29
|9
|9
|64
|53
|11
|4
|Friborgo
|17
|27
|9
|8
|57
|43
|14
|5
|Ginevra
|17
|26
|9
|8
|45
|53
|-8
|6
|Berna
|15
|25
|8
|7
|41
|38
|3
|7
|Lausanne HC
|19
|24
|8
|11
|56
|67
|-11
|8
|Zugo
|11
|22
|7
|4
|38
|24
|14
|9
|Ajoie
|17
|22
|8
|9
|53
|58
|-5
|10
|Lugano
|17
|22
|7
|10
|53
|58
|-5
|11
|Davos
|17
|21
|7
|10
|39
|49
|-10
|12
|Bienne
|16
|20
|6
|10
|51
|55
|-4
|13
|SC Rapperswil-Jona Lakers
|17
|18
|6
|11
|45
|61
|-16
|14
|EHC Kloten
|17
|18
|6
|11
|42
|61
|-19