Derby da brividi: l'Ambrì vuole spezzare la maledizione di Halloween

Due precedenti, due scherzetti bianconeri

Il 31 ottobre è una data speciale nella storia della stracantonale. Proprio 62 anni fa, infatti, si giocò il primo derby ticinese. Era un sabato, come domani, e la sfida - valida per la Coppa Svizzera - andò in scena alla Resega. Anche allora a spuntarla fu la squadra sulla carta sfavorita: il Lugano. Appena promosso nell'allora LNB, il club bianconero superò 5-4 dopo i supplementari un Ambrì-Piotta appena retrocesso dalla LNA. Il primo scherzetto era servito.

Cinquant'anni più tardi, sempre la sera di Halloween, arrivò il secondo capitolo. Era un venerdì e il teatro della sfida fu ancora la Resega. A festeggiare furono nuovamente i padroni di casa, vittoriosi per 3-1. A mettere il sigillo sul successo ci pensò Pettersson, con una rete arrivata addirittura a 59'59". Un altro scherzetto firmato Lugano.