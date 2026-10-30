Kym, che impresa: eliminato Shelton a Basilea

Il momento più difficile per lo svizzero è arrivato nel terzo set. Avanti 5-2 e al servizio, Kym ha sentito la pressione, perdendo quattro giochi consecutivi e ritrovandosi sotto 5-6. L'argoviese ha però saputo reagire: ha tenuto il servizio a zero, raggiungendo il 6-6, e ha poi dominato il tie-break per 7 punti a 1. Una prova di carattere che gli è valsa la vittoria più prestigiosa della carriera.

Per "vendicare" Wawrinka

Grazie a questa impresa, Kym è già certo di guadagnare una sessantina di posizioni nella classifica mondiale. Per lui è il secondo quarto di finale nel circuito maggiore, dopo quello raggiunto a Gstaad nel 2025. Venerdì, attorno alle 20, lo attende il ceco Jiri Lehecka (ATP 21), che martedì sera aveva messo fine alla carriera di Stan Wawrinka. Kym avrà quindi l'occasione di prendersi una rivincita per il tennis svizzero e proseguire il suo sorprendente cammino a Basilea.