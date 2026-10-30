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Kym, che impresa: eliminato Shelton a Basilea

L'argoviese (ATP 222) e titolare di una wild card nel torneo renano ha battuto il numero quattro mondiale in tre set.
Kym, che impresa: eliminato Shelton a Basilea
Nico Ilic/freshfocus
di 20min.ch | Agence Keystone-ATS
Kym, che impresa: eliminato Shelton a Basilea
L'argoviese (ATP 222) e titolare di una wild card nel torneo renano ha battuto il numero quattro mondiale in tre set.
TENNIS: Risultati e classifiche

BASILEA - Clamorosa impresa di Jérôme Kym (ATP 222) agli Swiss Indoors di Basilea. Il 23enne argoviese, entrato in tabellone grazie a una wild card, ha eliminato il numero 4 mondiale Ben Shelton al secondo turno del torneo ATP 500. Una vittoria arrivata giovedì notte dopo 2 ore e 20 minuti di battaglia, con il punteggio di 6-3 6-7 (4/7) 7-6 (7/1).

Unico svizzero ad aver raggiunto il secondo turno del torneo renano, Kym ha ripagato nel migliore dei modi la fiducia degli organizzatori. Il gigante di Rheinfelden, alto 1,98 metri, è diventato il giocatore con la classifica più bassa a battere un avversario della Top 10 in questa stagione, secondo le statistiche dell'ATP.

Ben Shelton, finalista agli US Open di settembre, non sta attraversando il suo momento migliore. Al primo turno, però, l'americano aveva mostrato tutta la sua pericolosità, superando Aleksandar Kovacevic in tre tie-break e mettendo a segno ben 44 ace. Contro Kym, invece, il mancino statunitense non è riuscito a trovare le giuste contromisure, pur conquistando il tie-break del secondo set.

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Il momento più difficile per lo svizzero è arrivato nel terzo set. Avanti 5-2 e al servizio, Kym ha sentito la pressione, perdendo quattro giochi consecutivi e ritrovandosi sotto 5-6. L'argoviese ha però saputo reagire: ha tenuto il servizio a zero, raggiungendo il 6-6, e ha poi dominato il tie-break per 7 punti a 1. Una prova di carattere che gli è valsa la vittoria più prestigiosa della carriera.

Per "vendicare" Wawrinka
Grazie a questa impresa, Kym è già certo di guadagnare una sessantina di posizioni nella classifica mondiale. Per lui è il secondo quarto di finale nel circuito maggiore, dopo quello raggiunto a Gstaad nel 2025. Venerdì, attorno alle 20, lo attende il ceco Jiri Lehecka (ATP 21), che martedì sera aveva messo fine alla carriera di Stan Wawrinka. Kym avrà quindi l'occasione di prendersi una rivincita per il tennis svizzero e proseguire il suo sorprendente cammino a Basilea.

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