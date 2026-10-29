Contro la Slovenia giocheremo a Maribor
Cambio di sede per il prossimo incontro di Nations League contro la Slovenia. Il terreno di Lubiana è in pessime condizioni.
MARIBOR - La sfida di Nations League tra Slovenia e Svizzera cambia sede. La partita, inizialmente prevista a Lubiana, si giocherà venerdì 13 novembre alle 20.45 allo stadio Ljudski VRT di Maribor.
La Federcalcio slovena ha deciso di spostare l'incontro dopo aver valutato le condizioni del terreno di gioco dello stadio di Lubiana. Secondo la federazione, l'uso intenso del campo, il periodo dell'anno e le condizioni meteorologiche, che rallentano sensibilmente la crescita dell'erba, non consentiranno di avere un manto erboso in condizioni ottimali per la partita.
Nonostante i numerosi interventi di manutenzione e ripristino, il terreno di gioco non sarà quindi nelle condizioni ideali per ospitare la sfida. Da qui la scelta di trasferirla a Maribor.