La Svizzera tenta lo "scippo": nel mirino un gioiellino bosniaco

Ramic si era già fatto notare nel settore giovanile del Lucerna, attirando l’attenzione degli osservatori grazie ai suoi gol. Il passaggio allo Zurigo, voluto dall’allora direttore sportivo Milos Malenovic, ha confermato le aspettative. Con l’U21 zurighese, il giovane attaccante ha segnato 11 reti in 26 partite e ora viene aggregato regolarmente alla prima squadra in Super League.