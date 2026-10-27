«Insegnate, non reclutate»: nuovi striscioni firmati Fronte nazionale elvetico

SAVOSA - Ancora striscioni nelle scuole ticinesi, ancora una rivendicazione del Fronte nazionale elvetico (FNE). Nella notte tra lunedì e martedì, due nuovi messaggi sono comparsi al Liceo di Lugano 2, a Savosa, e alla Scuola d’Arti e Mestieri di Trevano. Il movimento ha rivendicato l’azione con un post su Instagram. Le scritte sono esplicite: «Insegnate, non reclutate» e «Scuola: cultura sì, propaganda no». Entrambi gli striscioni riportano la firma F.N.E. e prendono di mira quello che il movimento considera un uso politico dell’insegnamento, accusando la scuola di fare propaganda di sinistra.