Monti di Gerra, strada chiusa per lavori elettrici

Lo stop scatterà alle 8 di lunedì 9 novembre e terminerà, salvo imprevisti o maltempo, alle 17 di venerdì 13 novembre. Durante l'attività del cantiere sarà garantito soltanto il passaggio dei pedoni, mentre le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso potranno ottenere l'apertura della strada in caso di necessità.

I proprietari dei fondi nella zona sono quindi invitati a programmare per tempo eventuali rifornimenti, consegne o altri interventi che richiedono l'accesso con veicoli.