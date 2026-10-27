Monti di Gerra, strada chiusa per lavori elettrici
Lo stop scatterà alle 8 di lunedì 9 novembre e terminerà, salvo imprevisti o maltempo, alle 17 di venerdì 13 novembre.
MONTI DI GERRA - Cinque giorni di chiusura per la strada forestale Via On. Massimo Pini, nei pressi dei Monti di Gerra. Da lunedì 9 a venerdì 13 novembre il transito dei veicoli sarà vietato in entrambe le direzioni per consentire alcuni lavori di potenziamento della rete elettrica.
Gli interventi, eseguiti dalla Società Elettrica Sopracenerina (SES), interessano le località Cheventino e Formicaio e prevedono anche la successiva rimozione delle linee elettriche aeree che attraversano il tratto boschivo.
Lo stop scatterà alle 8 di lunedì 9 novembre e terminerà, salvo imprevisti o maltempo, alle 17 di venerdì 13 novembre. Durante l'attività del cantiere sarà garantito soltanto il passaggio dei pedoni, mentre le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso potranno ottenere l'apertura della strada in caso di necessità.
I proprietari dei fondi nella zona sono quindi invitati a programmare per tempo eventuali rifornimenti, consegne o altri interventi che richiedono l'accesso con veicoli.
Se i lavori dovessero concludersi prima del previsto, la riapertura anticipata sarà comunicata.