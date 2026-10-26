La Popillia si diffonde, ma il caldo ci mette una pezza

Per quanto infestante la Popillia, ormai installatasi nel nostro territorio, non può più essere eradicata e quindi l'unica soluzione è il contenimento. Da cui l'istituzione della Strategia cantonale, a febbraio 2026. Questa, fra le altre cose, ha portato al posizionamento di 3'400 trappole ai feromoni per il monitoraggio intensivo, che non sono sfuggite agli occhi dei residenti dei 71 comuni interessati.

Ad aiutare il contenimento dei danni è stato anche il clima che, viste le temperature elevate e stabili, ha portato a uno sviluppo simultaneo delle larve permettendo agli agricoltori di proteggere i propri raccolti in un'unica finestra relativamente ristretta. La scarsità di precipitazioni ha inoltre permesso ai prodotti fitosanitari di “schermare” al meglio le coltivazioni.