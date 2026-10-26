Treni, quattro giorni di disagi tra Bellinzona, Locarno e Luino: ecco cosa cambia
Dal 31 ottobre al 2 novembre sono previsti lavori sulla linea ferroviaria tra Cadenazzo e Locarno. Diversi collegamenti TILO saranno sostituiti da bus, mentre altri treni potrebbero subire modifiche.
BELLINZONA/LOCARNO - Si preannuncia un fine settimana di disagi per chi viaggia in treno tra Bellinzona, Cadenazzo, Locarno e Luino. A causa di lavori infrastrutturali, dalle 23.10 di venerdì 30 ottobre alle 4.10 di martedì 3 novembre è previsto uno sbarramento parziale della linea ferroviaria tra Cadenazzo e Locarno, con importanti modifiche alla circolazione.
Da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre compreso, tutti i treni TILO S30 saranno sostituiti da autobus tra Bellinzona, Cadenazzo e Luino. Lo stesso vale per i collegamenti TILO S20 e RE80 tra Cadenazzo e Locarno.
Per garantire le coincidenze a Cadenazzo, i bus sostitutivi partiranno da Locarno in anticipo rispetto agli abituali orari dei treni. I viaggiatori dovranno inoltre prevedere tempi di percorrenza più lunghi.
Le modifiche potrebbero interessare anche i collegamenti InterRegio SOB e InterCity da e per Locarno. Si consiglia quindi di verificare gli orari prima di partire.
Sugli autobus sostitutivi sarà possibile trasportare anche le biciclette, ma i posti saranno limitati.
Assistenza ai viaggiatori con disabilità
Chi necessita di assistenza per salire o scendere dai treni potrà richiederla almeno un'ora prima della partenza, chiamando il numero gratuito 0800 007 102 dalla Svizzera oppure il +41 800 007 102 dall'estero. Il servizio è disponibile tutti i giorni dalle 5.00 alle 24.00.
Per verificare le modifiche ai singoli collegamenti è possibile consultare l'orario online delle FFS o utilizzare l'app FFS Mobile.